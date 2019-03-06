Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli Takımın Başında

Mustafa Denizli Takımın Başında

52 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün takımının başında idmana çıktı.

Mustafa Denizli Takımın Başında, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün takımının başında idmana çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarına başladı. Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan ve hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam bugün takımının başında idmana çıktı. Göztepe maçı için yaklaşık 1,5 saat süren idman yapan Kasımpaşa'da tedavisi süren Josue Sa, antrenmana çıkmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Mustafa Denizli, Güncel
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