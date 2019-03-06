Mustafa Denizli Takımın Başında
52 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün takımının başında idmana çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor
maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan Kasımpaşa
Teknik Direktörü Mustafa Denizli
, bugün takımının başında idmana çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarına başladı. Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan ve hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam bugün takımının başında idmana çıktı. Göztepe maçı için yaklaşık 1,5 saat süren idman yapan Kasımpaşa'da tedavisi süren Josue Sa, antrenmana çıkmadı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:56 Kaynak: İHA
Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı
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