Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'ye ilk idmanında sevgi seli
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Mustafa Denizli'ye ilk idmanında sevgi seli

43 dakika önce

İran takımlarından Traktör Sazi'de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Mustafa Denizli, takımıyla ilk idmanına çıktı.

Mustafa Denizli'ye ilk idmanında sevgi seli, System.String[]
İran takımlarından Traktör Sazi'de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Mustafa Denizli, takımıyla ilk idmanına çıktı. Antrenmanı binlerce taraftar takip ederken, deneyimli teknik adama yoğun ilgi vardı. Denizli, kendisine yapılan tezahüratlara tribünlere giderek karşılık verdi.

Mustafa Denizli taraftarlara, şampiyonluk için çalışacaklarının vurgusunu yaparak, bunu birlikte başaracaklarını belirtti.

69 yaşındaki teknik adam Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mustafa Denizli, İran'da daha önce Proozi FC ve Pas Teheran takımlarını da çalıştırmıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:43 
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