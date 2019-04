Mustafa Denizli: "Zor Bir Maçtı Ama Kazandık"

BB Erzurumspor karşısında 2-1 galip gelen Kasımpaşa 'da Teknik Direktör Mustafa Denizli zor bir maç olduğunu ama kazandıklarını belirterek, maçın hakemi Zorbay Küçük'ün de Türkiye 'nin gelecek vadeden hakemlerinden birisi olduğunu söyledi.Milli maçlar için lige verilen aranın bitmesiyle ilk lig maçında BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçın böyle geçeceği, karşılaşma öncesinde düşünceleri arasında olduğunu söyleyen Mustafa Denizli, "İki takımın da kat edeceği yol çok önemli. Hem bizim sezon başındaki hedefimize yaklaşma açısından önemliydi hem de Erzurum'un ligdeki konumu itibariyle çok önemli bir maçtı. Zaman daralıyor. İki takımın da bir an önce üst gruba yaklaşma düşüncesi vardı ama düşüncesini gerçekleştiren biz olduk. Mevsim normallerinin üzerinde bir hava vardı. Bu durum oyuncuları fiziksel olarak etkileyebilir. Maç 2-1 bitti ama 90 dakika boyunca vuruş tercihlerinde isabet yakalayamamamız nedeniyle, farklı kazanacağımız maçı zora soktuk. Golü bulduk ve sonrasında pozisyonlar da bulduk. Her şeyiyle zor bir 90 dakikaydı. Böyle bir maçı kazandığımız için mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu."Umarım uzun yıllar hizmet eder"Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük hakkında da açıklamada bulunan Mustafa Denizli, "Haftanın hakemleri açıklandığı zaman, ligde çok tecrübesi olmayan, genç bir hakemle oynayacağımızı öğrendik. Burada kazanmasak da hakemle ilgili aynı şeyleri söylerdim. Son derece umut verici bir hakem. Umarım uzun yıllar Türk futboluna hizmet eder" dedi.Bugüne kadar ligde hak etmedikleri birçok mağlubiyet aldıklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Ancak bunun yanında hak ettiğimiz de birçok maç kaybettik. İkinci yarıdaki seriyi buna örnek olarak söyleyebilirim. İlk yarıda kaçırdığımız penaltılar vardı. Bunları gole çevirebilsek hanemize 6-7 puan ekleyebilirdik. Türkiye'de her takım her takımı yenebilecek kapasiteye sahip. Zor bir mücadeleydi ama kazandık" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL