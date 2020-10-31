Mustafa Destici'den deprem bölgesine ziyaret - Son Dakika

Mustafa Destici'den deprem bölgesine ziyaret

31.10.2020 19:56

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yan yatan ve bir kısmı yıkılan binaların olduğu bölgeye gelerek ziyarette bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yan yatan ve bir kısmı yıkılan binaların olduğu bölgeye gelerek ziyarette bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem sonrası yan yatan ve bir kısmı yıkılan binaların bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi bölgesine gelerek ziyarette bulundu. Ölü ve yaralıların çıkarıldığı enkaz bölgesine gelen Destici, bölgede çalışmalarını sürdüren görevliler ile görüşerek son bilgileri aldı. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifalar dileyen Destici, "Tabii enkaz altında olan vatandaşlar var. Onların da en kısa sürede sağ olarak kurtarılmalarını ümit ediyoruz. Devletimiz burada, bakanlarımız, bizler buradayız. Bundan sonrada ihtiyaç sahiplerine gerekli her şey yapılıyor. İnşallah el birliği ile bununda üstesinden geleceğiz" dedi.

"Önce insan ve insan hayatı diyerek hareket etmeliyiz"

"Belki sonraki günler bu depremin daha büyüğünü yaşayacağız" diyen Destici, "Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bundan sonra özellikle fay hatlarının geçtiği bölgelerde, mümkünse yapılaşmamaların olmaması veya az olması, oluyorsa da deprem kurallarına göre dayanıklaştırılması lazım. Katları, statiği, betonarmesi ona göre olması lazım. Burada yerel yönetimlere çok büyük iş düşüyor. Maalesef geçmiş yıllarda bunun en büyük örneği yerel yöneticiler çok rahatlıkla bunlara göz yummuşlar. Çok kaçak yapı olduğunu biliyoruz İzmir'de. Bunları yaşamamak için önce insan, önce insan hayatı diyerek hareket edersek bu tür şeyler olmaz diye düşünüyorum. Bunları daha çok konuşacağız ama önemli olan yaralarımızı sarmak" diye konuştu. - İZMİR

Mustafa Destici'den deprem bölgesine ziyaret
Mustafa Destici'den deprem bölgesine ziyaret
Mustafa Destici'den deprem bölgesine ziyaret
Mustafa Destici'den deprem bölgesine ziyaret
Mustafa Destici'den deprem bölgesine ziyaret

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Deprem, İzmir, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mustafa Destici'den deprem bölgesine ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu imha etti Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı: Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri Bursaspor Boluspor'u 4-2 yendi, Ali Akman performansıyla göz doldurdu Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı
Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 36'ya yükseldi Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 36'ya yükseldi         
18:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı: Tedavide son aşamadayım Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı: Tedavide son aşamadayım         
18:23
Real Madrid, evinde Huesca'yı farklı geçti Real Madrid, evinde Huesca'yı farklı geçti         
18:17
Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı         
17:16
İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor         
16:15
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
Kızını arayıp Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi         
13:31
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 20:13:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Destici'den deprem bölgesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei