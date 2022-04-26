Mustafa Destici: Halkın seçtiği Cumhurbaşkanını tehdit etmek, kimsenin haddi değil - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul Ticaret Odası'nı (İTO) ziyaret etti. Burada açıklama yapan Destici, Gezi olayları davasında verilen karardan sonra yapılan açıklamalarla ilgili "Halkın seçtiği Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değil, kınıyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle birlikte İTO'yu ziyaret etti. Burada bir süre İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Destici daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İTO yönetimine, savunma sanayi ve eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Destici, "Ara eleman yetiştirmesi, teknik ve mesleki eğitim vermesi, savunma başta olmak üzere pek çok sanayi alanında başlattıkları girişimler ve destekler çok önemli. Keza öğrenci yetiştirmek ve sonra da onları desteklemek çok kıymetli" dedi.

"YARGI KARARINA UYULMAZSA ANARŞİ OLUR"

Destici, Gezi davasında verilen mahkeme kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'i eleştirdi. Destici, şunları söyledi; " Türkiye demokratik bir ülke. Burada yargımız Anayasamıza göre bağımsız ve tarafsızdır. Yargının verdiği kararı beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz bu da demokratik bir haktır ama, herkes uymak zorundadır. Bulunduğunuz konum itibariyle saygı göstermekle mükellefsiniz. Yoksa toplumda anarşi meydana gelir, kargaşa meydana gelir. Zaten bunu yapmaya çalışıyorlar. Ayrıca burada verilen karar daha ilk mahkemenin kararı. Bunun istinaf, Yargıtay Anayasa Mahkemesi hatta AİHM aşaması var. Yani bu öfke ya da bu kızgınlık, bu isyan nedendir? Bakıyoruz fotoğrafta kimler var? CHP Grup Başkanvekili ve milletvekili, PKK 'nın siyasi uzantıları, DHKP-C'nin siyasi uzantıları, FETÖ'cüler. Yani ne kadar terör örgütü uzantısı varsa, hepsi fotoğrafın içinde. Hiç kimsenin halkın seçtiği Cumhurbaşkanını tehtit etme haddi de hakkı da değildir. Bunu kınıyorum. Doğru bir uslup değildir."

"BİZ GEZİYİ YAŞADIK, AMAÇLARI HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMEKTİ"Gezi Parkı'nda amacın ağaçlar değil, hükümeti yıkmak olduğunu söyleyen Destici, "Böyle bir suç görmezden gelinemez. Ne diyor? 'Biz geldiğimizde onu mahkum edeceğiz, bunun hesabını ondan soracağız.' Bir taraftan yargıdan şikayet ediyor, yargının siyasallaştığını, etki altında kaldığını söylüyor. Bu yargı mensuplarına da hakarettir. Biz geziyi yaşamadık mı, yaşadık. Taksim'de Gezi Parkı'nda ağaçlar kesiliyor diye bu eylem başladı. Ağaçlar kesilmesin diye tepki gösterenlere niye bu kadar ağır müdahalede bulunuluyor diye tepki gösterdik. Ama baktık ki işin rengi değişti. Bu kalkışma hareketine dönüştü. Ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Eğer devletin basireti, güvenlik güçlerinin kararlı müdahalesi, bizlerin de bir duruş olmasaydı, onların ulaşmak istediği yer hükümeti sokak hareketleriyle devirmek ya da bir erken seçime zorlayarak Türkiye'de bir hükümet değişikliği sağlamaktı. Bu olaylarla ilgili yargılamada ceza alanları, Osman Kavala'nın finanse ve organize ettiği söyleniyor. Eğer gerçekten böyleyse elbette yargı bunu görmezden gelemez" dedi.

- İstanbul