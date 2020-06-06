Mustafa Destici: Millete parmak sallamanın elbette karşılığı olacaktır - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili, "Milletvekili de olsa kanunlar hiç kimseye suç işleme özgürlüğü vermez. Hele terörle, terör örgütüyle iç içe olmak, terör eylemlerini desteklemek, terörist cenazelerine katılmak, terör örgütünün gösterilerine katılıp oradan devlete, millete parmak sallamak gibi eylemlerin elbette ki bir karşılığı olacaktır" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan'ın kızı Bahar Sayan ve Burak Dal çiftinin nikah törenine katıldı. Beykoz Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen nikah töreninde şahitlik yapan Destici, çifte mutluluklar dilerken evlilik cüzdanını geline teslim etti. Nikahtan sonra Genel Başkan Destici, üç milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesi ve erken seçime yönelik söylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MİLLETE PARMAK SALLAMANIN BİR KARŞILIĞI OLACAKTIR"

3 milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Mecliste iki gün önce tartışılan üç milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesi meselesi çok önemli. Bu anayasanın bir gereği mi ' Evet anayasanın bir gereği. Meclis iç tüzüğünün bir gereği mi' Evet. Peki itiraz edenler dayanağını nereden alıyor ? Anayasanın 83'üncü maddesinden. Halbuki bu madde iyi okunduğu zaman pek dayanak tutulacak gibi görünmüyor. Neticede bu itiraz edenlere koz veriyor. Şimdi burada yargının aldığı kararı eleştirebiliriz. Herkes farklı yorumlayabilir. Ama hepimiz uymakla yükümlüyüz. Herkes bu yasalara uymalıdır. Dolayısıyla burada yapılan işlem anayasa da, yasalara da, meclis iç tüzüğüne de uygundur. Hatta gecikmiştir. Biz bunu daha önce de söyledik. BBP olarak biz, bu milletvekilleriyle ilgili dosyaların bekletilmemesini, gereğinin ivedilikle yapılmasını söyledik. Milletvekili de olsa kanunlar hiç kimseye suç işleme özgürlüğü vermez. Hele terörle, terör örgütüyle iç içe olmak, terör eylemlerini desteklemek, terörist cenazelerine katılmak, terör örgütünün gösterilerine katılıp oradan devlete, millete parmak sallamak gibi eylemlerin elbette ki bir karşılığı olacaktır" şeklinde konuştu.

"KÜRT OLDUKLARI İÇİN VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLMEDİ"

Kürt oldukları için üç milletvekilinin vekilliklerinin düşüldüğü şeklinde yapılan eleştirilere yanıt veren Destici, "Burada dünden beri başlatılan farklı bir süreç daha var. O da şu, sanki kürt kökenli oldukları için milletvekillikleri düşürülmüş gibi bir propaganda yapılıyor. Buradan özellikle de kürt kardeşlerimizin şunu bilmesi lazım. Biz kimseye ırkı nedeniyle ayrımda bulunmuyoruz. Bunu yapanları da reddediyoruz. Hepimiz büyük Türk milletinin fertleriyiz. Hangi etnik kökenden ve hangi inançtan gelirsek gelelim. Kürt ile PKK terör örgütünü yan yana koyanlar ve bunu özdeşleştirmeye çalışanlar en büyük Kürt düşmanlarıdırlar" diye konuştu.

"CHP'NİN HDP'DEN AYRILMASI GEREKİYOR"

CHP'nin HDP ile arasına net bir çizgi çekmesi gerektiğini söyleyen Destici, "CHP'nin burada HDP ile arasına net bir çizgi koymasını bekliyoruz. Eğer HDP terör örgütüne destek vermeye devam ederse bu çizgiyi koymaları gerekiyor. CHP'ye tavsiyemiz budur; muhalefetinizi HDP'den bağımsız yapın. Fikir ve düşüncelerinizi HDP'den bağımsız şekilde dile getirin. HDP'ye de çağrımız şudur: Artık yeter. Aklınızı başınıza alın ve PKK ile aranıza mesafe koyun" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE DEĞİL"

Erken seçimin Türkiye'nin gündeminde olmadığını söyleyen Genel Başkan Destici, "Bir erken seçim konusundaysa ben Türkiye'nin şu anda erken seçimin gündeminde olmadığını düşünüyorum. Hem milletin gündeminde değil, hem de Cumhur İttifakı'nın gündeminde değil, hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın gündeminde değil. Çünkü Türkiye'nin şu anda seçime değil, toparlanmaya ve yeni sistemle kavuştuğu istikrarını sonuna kadar sürdürüp seçimleri zamanında yapması lazım. Bu süre içerisinde de bizim yaralarımızı sarmamız lazım. Bütün dünya ülkeleri gibi biz de koronavirüsten zarar gördük. Bizim bu yaralarımızı sarmamız lazım. Üretimimizi desteklememiz lazım. Önümüzdeki üç yıllık süre içerisinde de anayasamızda ve yasalarımızdaki eksiklikleri gidermemiz lazım. Uyum yasaları sürecini tamamlamamız lazım. ve ondan sonra 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlere Türkiye, tam demokratik bir anayasa, tam demokratik bir siyasi parti yasası ve tam demokratik bir seçim kanunuyla gitmesi lazım diye düşünüyorum. Ben erken seçim kampanyalarının Türkiye'ye zaman kaybettirdiğini ve dolayısıyla bu tartışmalardan çıkıp bizim milletin gündemine odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.