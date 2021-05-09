Mustafa Destici Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Mustafa Destici Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti

09.05.2021 20:13

Mustafa Destici Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "İsrail hem işgal hem zulüm hem de soykırım yapıyor" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Yunus Emre'yi kabri başında ziyaret etti.

Mustafa Destici Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

"İsrail hem işgal hem zulüm hem de soykırım yapıyor"

ESKİŞEHİR - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Yunus Emre'yi kabri başında ziyaret etti. Filistin'e yapılan saldırılar hakkında konuşan Destici, İsrail'i bu konuda kınadıktan sonra İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 700'üncü ölüm yıl dönümü olması hasebiyle Türk edebiyatının önemli tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'yi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'ndeki kabri başında andı. Ziyareti sırasında konuşan Destici, Yunus Emre'nin önemine değinerek, "Vefatının 700'üncü yılında Yunus Emre'mizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Bu yıl hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edildi. Onun için her yıl olduğu gibi bu yılda buradayız. Kendisini bir kez daha rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bu şehit, şüheda kanlarıyla sulanmış topraklarda, imanı, sevgiyi ve hoşgörüyü hep birlikte var etmeye, yaşatma devam edeceğiz" dedi.

"İsrail Ramazan ayında sistematik olarak saldırıyor"

Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırması konusuna değinen Mustafa Destici, İsrail tarafından Filistin'e yönelik yapılan saldırıların sistematik olduğunu belirtti. BBP Genel Başkanı Destici, "İşte biz bunları konuşurken dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm, işkence, işgaller devam ediyor. Buralar nereler diye baktığımızda yine Türk'ün ve Müslümanın olduğu coğrafyalar. Filistin'de sistematik olarak İsrail hem işgal hem zulüm hem de soykırım yapıyor. Her Ramazan ayında sistematik olarak Mescid-i Aksa'ya saldırıyor. Dini mekanların dokunulmazlığı vardır. Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif bizim kutsalımız. Resulü Ekrem efendimiz oradan miraca yükselmiş" diyerek yapılan saldırıları kınadığını ifade etti.

"Yunus Emre'ye sahip çıkılıyor"

Öte yandan Destici, Yunus Emre Türbesi ve çevresinde emeği geçenlere teşekkür ederken her geldiğinde türbenin daha da gelişmiş olduğunun altını çizdi. Destici, İslam aleminin önümüzdeki hafta kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. Mustafa Destici, "İslam aleminin, aziz Müslüman Türk milletinin içinde bulunduğumuz Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Burada emeği geçen belediye başkanımıza, kaymakamımıza, valimize de şükranlarımı sunuyorum. Yunus Emre'ye sahip çıkıyorlar. İnşallah daha güçlü bir biçimde sahip çıkmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

"Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum"

Mustafa Destici, 9 Mayıs Anneler Günü nedeniyle, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

"Başta annem olmak üzere benden yaşça büyük olan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Yaşı benimle aynı ya da benden küçük olan annelerimize de saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Yunus Emre'nin kabrinden sonraki durağı, geçmişte Gümrük ve Tekel Bakanı olan Gün Sazak'ın Mihalıççık'ın Sazak mahallesinde bulunan kabri oldu. Burada Haşr-ı Şerif okuyan Mustafa Destici duanın ardından Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak'ı evinde ziyaret etti.

Mustafa Destici Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti
Mustafa Destici Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti
Mustafa Destici Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti
Mustafa Destici Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti
Mustafa Destici Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yunus Emre, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mustafa Destici Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti - Son Dakika


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