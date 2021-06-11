Mustafa Er, Ertuğrul Sağlam'dan sonra ilki gerçekleştirecek

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da tamamlayan ve 3 yıllığına yeniden anlaşılan Mustafa Er, Ertuğrul Sağlam'ın ardından ilk kez sezonu tamamlamasının ardından ertesi sezonda da görev başında olacak.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da, yönetim değişikliğinin ardından teknik direktör Mustafa Er ile devam edileceği açıklandı. Geçtiğimiz sezonun tamamında takımın başında yer alan genç teknik adam, buna göre; önümüzdeki sezon da takımın teknik patronluğunu üstlenecek.