Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız - Son Dakika

Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız

01.12.2020 12:15
Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız, System.String[]

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, genç ve gelişen bir takım olduklarını vurgulayarak, "Şu ana kadar 28 oyuncuya şans verdik, süreç içerisinde tüm oyuncularımıza şans gelecek" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, genç ve gelişen bir takım olduklarını vurgulayarak, "Şu ana kadar 28 oyuncuya şans verdik, süreç içerisinde tüm oyuncularımıza şans gelecek" dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, 12'nci haftada sahasında oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ederken, Teknik Direktör Mustafa Er açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda 3-1 kaybettikleri Altay maçını değerlendiren Er, eşitlikle girdikleri devre sonrası oyun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu belirtti. İkinci yarı girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen genç teknik adam, iki hakem hatasının da etkisiyle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade etti."ÜMRANİYESPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"Bireysellik açısından sıkıntıları olduğuna işaret eden Er, "Ancak oyunsal bazda her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen bir takım var. Oyuncularımızın da oynadıkları oyun ile beraber, gelişmeye inançları daha da artıyor. Skor alabilsek bu çok daha sağlıklı olacak. İki maç üst üste kazanabilsek hem özgüven çok daha iyi yere gelecek, hem de oyunsal anlamda çok daha iyi işler ortaya çıkacak. Oyuncularıma da söyledim; başımızı kaldıracağız. Çünkü kısa bir zamanda Cuma günü tekrar bir maçımız var. Altay maçıyla kaza yaptık ama tekrar ayağa kalkıp, yola devam etme zamanı. Oyuncularımın gerekli reaksiyonları göstereceğini düşünüyorum, inşallah Ümraniyespor maçıyla çıkış serisi yakalayacağız. Sıkışık bir takvime giriyoruz. Bu yüzden, bu maç bizim çok önemli" dedi."OYUN FORMATIMIZDA DAĞILMADAN DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"Karşılaşmalarda golü kalelerinde görmelerinin ardından ortaya çıkan performans düşüklüğüne ilişkin ise konuşan Er, "Aslında bu, bütün takımlar için geçerli; gol yediğiniz zaman moral ve motivasyon sonraki 4-5 dakikalık süreçte düşüyor, genç olmamızın da etkisi var. Tabii, bunu yaşamamız gerekiyor. Gol atabiliriz, yiyebiliriz, oyun içerisinde bunlar hep var. Ben hep şunu söylüyorum; oyuna odaklanmak lazım. Genç ve gelişen bir takımız. Oyun formatımızda dağılmadan, disiplinli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu."İYİ ODAKLANAN TAKIMLAR ÖN PLANA ÇIKIYOR"Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının zor geçeceğini vurgulayan Mustafa Er, sezon başında ciddi transferler yaptıklarını ancak sezona kötü başladıklarını söyledi. Kovid-19 vakalarının performanslarını etkilediğini kaydeden Er, "Sezon başı belirli bölümlerde ciddi sıkıntılar yaşadılar ve teknik direktör değişikliğine gittiler. Son 4 lig maçında ilk defa geçen hafta kaybettiler. Onlar da çıkış yakalamak istiyorlar, zor maç olacak. İyi odaklanan, iyi konsantre olan, iyi plan yapan, daha çok isteyen, takımdaşlığı daha yukarı çıkaran takımlar ön plana çıkıyor. Biz de bunları ön plana çıkarıp kazanan taraf olmak istiyoruz" şeklinde konuştu."SAVUNMANIN TAKIM HALİNDE YAPILMASI GEREKİYOR"Kaleci tercihleri konusundaki eleştirilere de cevap veren Er, "Sezona Ataberk ile başladık, sonra Deniz'e döndük. Genç arkadaşlarımız, artıları var, eksileri var. İyi oynadıkları maçlar var, hata yaptıkları maçlar var ama bunu sadece kaleci ile bağdaştıramayız, savunmanın takım halinde yapılması gerekiyor. 3 kalecimize de şans verdik, çok iyi de çalışıyorlar. İlerleyen süreçte hepsine tekrar şans gelebilir, bu onların çalışmasına bağlı. Bu hafta içlerinden hangisi daha fazla hak ediyorsa, o sahada olacaktır" ifadelerini kullandı.Emirhan Aydoğan'ın hafif sakatlığının bulunduğunu ve bunu atlatma sürecinde olduğunu söyleyen Er, Furkan Emre Ünver'in ise sakatlığı nedeniyle büyük ihtimalle bu hafta forma giyemeyeceğini söyledi."TARAFTARIN ALTYAPI OYUNCULARINA SEMPATİSİ VAR"Taraftarın, altyapıdan yetişen oyunculara sempatisinin olduğunu kaydeden Er, "Ben, bu çocukları çok ciddi anlamda kucaklayacaklarını düşünüyorum. Taraftarımız olsaydı, onlarla birlikte daha iyi oyun oynayabilirdik, bu takım daha da yukarıya çıkabilirdi. Taraftarımız hem futbolu biliyor, hem gençlere sempatisi var. Gençlerin ufak hatalarında bile destekleyeceklerini düşünüyorum. İnşallah bu birliktelik, bu kucaklaşma en kısa sürede gerçekleşir" diye konuştu."GÖZTEPE MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"İki kupa maçında yaş ortalamasını daha da aşağıya çektiklerini vurgulayan Er, Göztepe maçına da kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Kupada çok daha az şans verdikleri oyuncuları tercih ettiklerini anlatan Mustafa Er, "Aslında ligi düşünerek kupa maçlarında hareket ediyoruz. Bizim önceliğimiz lig, kupada da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Göztepe ile de İzmir'de karşılaşacağız, şartlar nasıl olacak göreceğiz. Kazanmak için çıkacağız" dedi."TÜM OYUNCULARIMIZA ŞANS GELİYOR VE GELECEK"Hazırlık maçları oynayamadıkları için bazı oyuncuları resmi maçlarda denemek zorunda olduklarına değinen Er, "Biz bir yerdeki defoyu kapatmak isterken, maalesef başka bir yerde defo ile karşılaşıyoruz. Onun için alternatiflerimiz var, farklı farklı mevkilerde farklı arayışlarımız var. Süreç içerisinde hepsine şans gelecek. Şu ana kadar 28 oyuncuya şans verdik, bu çok ciddi bir rakam. Şu an hepsine şans geliyor ve gelecek, altyapı oyuncularımıza da geliyor, bu kapı onlara da açık. Yeter ki çalışsınlar, kendilerini geliştirsinler, yeterlilikleri olduğu sürece inşallah bu takıma hizmet edecekler" yorumunu yaptı."BURSASPOR'UN GELECEĞİ BU ÇOCUKLAR"

Genç oyunculara sahip çıktıklarını söyleyen Er, "Genç oyuncularımızı biraz daha koruma altınla alarak, yani onların forma şansını devam ettirmeliyiz. Çok isim bazlı gitmek istemiyorum ama çok ciddi çıkış yapan oyuncularımız var, mesela İsmail Çokçalış. Geldiğimiz noktada inanılmaz bir mesafe kat etti, bu tarz oyuncuları Bursaspor, Süper Lig'e de çıksa, burada da kalsa değerlendirmek zorundayız, şans verme durumundayız. Bursaspor'un geleceği bu çocuklar. Transfer açılırsa tabii ki olacak ama sadece katkı verecek, düzeni bozmadan saha dışında da karakterli oyuncuları bulup bünyeye katmak önemli" diye konuştu.


Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız
Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız

Mustafa Er, Bursaspor, oyunlar, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev "Yeni bir gerçeklik yarattık" diyerek duyurdu: Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım 14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı
Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı         
12:05
Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk         
11:44
Rusya lideri Putin'i yıkacak iddia: Yakın koruması Kremlin arazisinde intihar etti Rusya lideri Putin'i yıkacak iddia: Yakın koruması Kremlin arazisinde intihar etti         
11:34
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü         
11:30
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
Bakan Soylu yeni projeyi duyurdu: Ocaktan itibaren sürücü kartlarındaki bilgiler çipli kimlik kartlarına yüklenecek Bakan Soylu yeni projeyi duyurdu: Ocaktan itibaren sürücü kartlarındaki bilgiler çipli kimlik kartlarına yüklenecek         
10:43
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu? Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu?         
09:53
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 12:19:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei