Mustafa Er: Oyuncularım Avrupa'dan da takip ediliyor

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ankaraspor karşısında bekledikleri oyunu sergileyemediklerini dile getirdi. Futbolcularının Avrupa'dan da takip edildiğini ve genç oyuncular için çok önemli bir vitrin olduğunu ifade eden Er, "Her maçımızı belirli gözler izliyor, bu anlamda biz onları tabii ki hazırlamaya çalışıyoruz ama en önemli eşik, mental eşik; çünkü gençler çok etkilenebiliyor. Bir galibiyeti ya da mağlubiyeti, çok yükseklerde ya da derinlerde yaşamamamız gerekiyor" dedi.

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Ankaraspor'a konuk olan Bursaspor, öne geçtiği karşılaşmada sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 11'e çıkaran Bursa temsilcisinin tek golü, 19 yaşındaki Batuhan Kör'den geldi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Mustafa Er açıklamalarda bulundu.