Mustafa Er: Oyuncularımız tecrübe ederek öğreniyor

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, genç oyuncuların yaşayarak öğrendiklerini ve kazandıktan sonra da reaksiyon gösterebilecek duruma geldiklerini söyledi. Er, oyun anlayışlarına dair ise "Belki yiyebiliriz ama daha fazlasını atalım yönünde bir mantığımız var. Bekleyelim, 0-0 gitsin bir tane atarsak kazanalım şeklinde oyun formatımız yok. Ligin ikinci yarısı çok sert geçecek. Herkes çok konsantre olacak. Buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde Bursaspor, 28 Aralık Pazartesi günü sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek. Bu mücadelenin hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden Bursa temsilcisinde, teknik direktör Mustafa Er antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkış yakalayan Bursaspor'un son durumuna değinen genç teknik adam, iyi bir gidişatlarının bulunduğunu ve bu süreci devam ettirmek istediklerini kaydetti. "Bu sürecin geleceğini biz zaten bekliyorduk çünkü oyuncu grubumuzun bugüne kadar gösterdiği reaksiyon gayet olumluydu" diyen Mustafa Er, üst üste 2-3 galibiyet ile bu havanın yakalanabileceğini oyuncularına daha önce ilettiğini söyledi.

"İYİ KONSANTRE OLMAK ZORUNDAYIZ"Kadrosunun büyük bölümü genç oyunculardan oluşan Er, oyuncuların gelişerek öğrendiklerine işaret ederek, "Yaşanmışlıkla tecrübe, onların inançlarını artırmalarına neden oldu. Tüm rakipleri her yerde, her koşulda yenebilecek pozisyona geldik. Oyuncu grubumuz da buna inanıyor, bunu devam ettirmek çok önemli. İyi bir seriden geçiyoruz ama hepsi geride kaldı, tamamen odaklanmamız gereken bir Eskişehirspor maçı var. Rakibimizin konumuna bakmadan çok iyi konsantre olmak zorundayız" diye konuştu."ESKİŞEHİRSPOR, SON 2 MAÇINDA GALİBİYETİ KAÇIRDI"Eskişehirspor'un son iki mücadelesinde beraberlikle sahadan ayrıldığını, ancak oyun bazında galibiyeti kaçıran taraf olduklarına değinen Er, "Son iki maçta galibiyet elde edebilecek pozisyona geldiler, bizim karşımıza da bu inançla çıkacaklar. İvme yakaladılar, geçen sene gelip bizi burada yenmişlerdi, 'Acaba tekrarlayabilir miyiz?' anlamında da moral ve motivasyonları üst seviyede olacak. Biz de tekrar söylüyorum, iyi bir seriden geçiyoruz ama hepsi bitti, nerelerde hata yaptık iyi analiz edip hazırlanacağız. En önemli konu, mental anlamda iyi hazırlanmak, oyun planına sadık kalarak bunu 90 dakika uygulayabilmek. Eskişehirspor maçında iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."AYRICALIK İSTEMİYORUZ, HAKEMLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"Son zamanlarda Bursaspor aleyhine hakem hatalarının meydana geldiğinin hatırlatılması üzerine Mustafa Er, hakemlerin bu noktada çok daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Genç teknik adam, "Bakıldığı zaman Bandırmaspor maçını kazandık ama o maçta da bariz bir hata vardı. Ben şundan dolayı çok itiraz ettim; oyun 3-2'yken, dakika 85'ti ve çok net bir penaltıydı. Penaltı verilse ve gole çevirsek oyun 3-3 olacak, uzatmalarla birlikte minimum 10 dakika var, rakip tamamen demoralize, oyundan düşmüş bir haldeydi. Kazanacağımıza inandığımız için reaksiyon verdik. Uzatmalarda golü attık, atamasaydık mağlup olacaktık. O kadar ince bir çizgi ki belki penaltı verilse 3 puan alacağız, verilmediği noktada puansız dönme ihtimalimiz vardı. Benim tepkim bunaydı, herhangi bir saygısızlık ya da terbiyesizlik zaten yok, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Batuhan'ın pozisyonu da var, biz kesinlikle ayrıcalık istemiyoruz ancak can alıcı pozisyonlarda, sonuca etki edecek konularda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Çünkü oyuncularımız bu olaylardan gerçekten çok etkileniyor, saha içerisinde demoralize olan oyuncularımız var, onları tekrar oyunun içerisine sokmak için de uğraşıyoruz. Maçı kazanacağımıza herkes inanmıştı, böyle bir penaltının verilmemesi bizleri üzdü. Bunlara da takılmayıp devam edeceğiz. İyi takımlar, büyük camialar bunların üstesinden gelebilmeli, geçmişte biz geldik. Geldiğimiz noktanın değerli olduğunu bu yüzden söylüyorum" değerlendirmesinde bulundu."HERKESTEN SABIRLI OLMALARINI RİCA EDİYORUM"Genç oyuncuları ile sürekli olarak iletişimde olduğunu belirten Er, tamamen oyuna odaklanmalarını söylediğini ifade etti. Dalgalanmaların olacağını, daha önce kazandıktan sonra reaksiyon gösteremediklerini belirten Er, "Yaşayarak bunu da öğrenmeye başladılar, artık reaksiyon veriyorlar. Sevinci ve hüznü maksimum bir gün yaşıyorlar bu anlamda da takım gelişiyor. Burada sakin ve sabırlı olmak lazım. Sürekli onlarla beraberiz, bazı şeyleri yaşayarak öğrenecekler. Herkesten sabırlı olmalarını rica ediyorum, galibiyeti de mağlubiyeti de çok fazla abartmadan ilerlemek gerekiyor. Bu takım mağlup da olacak, bütün sezonu galibiyetlerle tamamlamayacağız. Mağlup olduğumuzda da dersler çıkarıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Mağlubiyet olabilir, çok çabuk ayağa kalkmak çok önemli. İyi takımlar bunu yapabilir. İyi giderken de bunu çok fazla abartmadan, eksiklerimizi nasıl telafi edebiliriz diye bakıyoruz" şeklinde konuştu."LİGİN İKİNCİ YARISI ÇOK SERT GEÇECEK"Mağlup oldukları karşılaşmalarda dahi geri adım atmadıklarını söyleyen Mustafa Er, minimum 4-5 puan daha fazlasının olabileceğine işaret etti. Er, şöyle konuştu: "Lige baktığımız zaman; ilk yarının sonunda bir kırılma olacak gibi, ilk 9 sıra ve son 9 sırada şu anda. Ligin ikinci yarısı çok sert geçecek. Şampiyonluk, Play-Off, düşmemek için herkes çok konsantre olacak. Buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Oyuncularımız fiziksel anlamda da gelişiyor. Geriye dönüp baktığınız zaman Göztepe ile kupa maçında 120 dakika oynadık ve İstanbul deplasmanında son 20 dakikada inanılmaz bir direnç ortaya koydu. Fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğumuzu görüyoruz, kuvvet açısından da tüm oyuncularımız rakibine direnç gösteriyor. Şimdi önümüzde Eskişehirspor ve Keçiörengücü maçları var. 6 puanı alıp ilk yarıyı bitirmek istiyoruz.""HÜCUM FUTBOLU OYNUYORUZ"Antalyaspor ile oynanacak kupa maçının ardından Antalya'ya kampa gideceklerini belirten Mustafa Er, daha sonra Adana'ya geçip burada Adana Demirspor ile oynayacaklarını ve ardından Bursa'ya döneceklerini söyledi.Transfer engeli kaldırılsa dahi, mevkisel anlamda bazı pozisyonlarda eksiklikler yaşadıklarını ve bu pozisyonlara oyuncular alabileceklerini belirten Er, bu oyuncuların da hem maddi hem de takım içi atmosfere uygun oyuncular olacağını, aksi halde mevcut oyuncularla da devam edebilecek hazırlıkta olduklarını söyledi.

Son olarak takımın savunmasına da değinen Er, "Ben savunmayı, sadece kaleci ve savunma olarak görmüyorum. Bütün halinde bakıyoruz sürekli. Kanat oyuncularının, santrforun bile bazen desteği lazım. Hücum futbolu oynadığımız için arkada bazen defolar veriyoruz. Belki yiyebiliriz ama daha fazlasını atalım yönünde bir mantığımız var. Bekleyelim, 0-0 gitsin bir tane atarsak kazanalım şeklinde oyun formatımız yok. Savunmada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.