Mustafa Er: Takımda özgüven eksikliği var - Son Dakika

Mustafa Er: Takımda özgüven eksikliği var

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Takımda özgüven eksikliği var, iki maçımızda seyircimiz olsaydı, o coşkuyla sahada çok farklı bir fotoğraf ortaya çıkabilirdi" dedi.

Mustafa Er: Takımda özgüven eksikliği var, System.String[]

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Takımda özgüven eksikliği var, iki maçımızda seyircimiz olsaydı, o coşkuyla sahada çok farklı bir fotoğraf ortaya çıkabilirdi" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, TFF 1'inci Lig'de karşılaşacakları Tuzlaspor maçı öncesinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Çalışmaların iyi gittiğini belirten ve Giresunspor maçına değinen Er, "Giresunspor maçında arzu etmediğimiz bir skor çıktı, aslında maça iyi de başlamıştık, golü de bulduk, pozisyonlarımız da vardı. İkinci golü bulabilseydik, daha farklı bir şey ortaya çıkarabilirdik. İlk yarının sonlarına doğru bireysel hatadan gol yedik, ikinci yarı dengeli başladı. Yine duran toptan gol yedik, bir maçta iki korner golü yemek bizim klasımızda bir takıma yakışmıyor. Üçüncü bölge etkinliğimiz yoktu, istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Devam edeceğiz. Eksiklerimiz var, galipken de eksiklerimizi görüyoruz. Minimum hatalarla devam etmemiz gerekiyor. Genç takımız. Gollerden sonra kırılgan bir yapıya bürünüyoruz. Devam etmemiz lazım, telafisi mümkün dakikalar var, Adana Demirspor ve Giresunspor maçında bireysel hata bazlı goller yedik. Önümüzde Tuzlaspor maçı var, Milli ara öncesinde bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"BURANIN HUZURU İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPARIZ"Serdar Özkan konusuna dair konuşan Er, "Biz tamamen Tuzlaspor maçına konsantreyiz. Biz bu kaos ortamına girmek istemiyoruz. Biz bu kulübün menfaati için gereken her türlü kararı alabiliriz. Her oyuncu için bu geçerli, biz şu an sadece maça odaklandık. Bu konuyla alakalı önümüzdeki günlerde açıklama yapılacaktır. İsim üzerinden değil, buranın huzuru için ne gerekiyorsa biz onu yaparız" ifadelerini kullandı.Transfer engelinin kaldırılması için de çalışmaların devam ettiğine işaret eden Er, "Çok ciddi anlamda başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah iyi haberler alırız diye düşünüyorum. Biz tamamen buraya odaklıyız, biz neler çıkarabiliriz, bunu düşünüyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz transfer tahtasına dair gerekli açıklamayı yapacaktır ama ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar" açıklamasında bulundu.KAMP BOLU DA OLACAKTuzlaspor'un pek çok transfer yaptığına işaret eden Er, "Yepyeni bir takım kurdular, iyi ve deneyimli oyuncuları kadrolarına kattılar. 3 maçta 7 puan topladılar, zor bir maç olacağını biliyoruz. Biz kazanmaya gideceğiz. Analizlerimizi yaptık ona göre plan yapacağız. Oyuncularımız da buna sadık kalırsa, disiplinli olursa kazanmak için gidiyoruz. Milli arada kampa gideceğiz, Bolu'da kamp yapacağız. Önümüzdeki salı günü gideceğiz, sonraki hafta pazartesi döneceğiz. Bir hazırlık maçı düşünüyoruz, rakip bulabilirsek iki hazırlık maçı yapmayı istiyoruz. Geçtiğimiz sezondan bu yana 9 aylık süreçte Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Burak Altıparmak haricinde sürekli ilk 11'de başlayan oyuncumuz yok. Çok ciddi anlamda gerideyiz, oyuncularımızda özgüven yok. Bizim arzuladığımız şeyler, maçlarda eksik kalıyor çünkü özgüven sorunu yaşıyoruz. Her maç, her antrenman çok önemli. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz çünkü oyuncularımız özverili" şeklinde konuştu."OYUNCULARIMIZIN İSTEKLERİNDEN SON DERECE MUTLUYUM"

Aşama aşama gittiklerini kaydeden Er son olarak, "Takımda özgüven eksikliği var, iki maçımızda seyircimiz olsaydı o coşkuyla sahada çok farklı bir fotoğraf ortaya çıkabilirdi, en azından iki maçı da kaybetmezdik. Kazanabilirdik. Bizim seyircimiz özel bir seyirci, bunu öngörerek planlar yapacağız. Rötuşlar her hafta olabilir. Oyuncularımın çalışma isteklerinden son derece mutluyum. Altınordu maçından sonra belli oyuncuları yukarı çıkarıyoruz, bir galibiyet alıyoruz çok iyi, bir mağlubiyet alıyoruz çok kötü. Dozajını ayarlamak lazım. Biz sosyal medyanın sıkıntısını da yaşıyoruz. Genç oyuncularımıza kısıtlamalar getirdik, etkileniyorlar. Paylaşımlarını gözlem altında tutacağız. Sınırlandıracağız. Genç oyuncularımız etkileniyor. Maalesef herkes her şeyi yazabiliyor. Bir iki maçta ne çok iyi duruma geleceğiz, ne de çok duruma gleeceğiz. Aşama aşama gidiyoruz. Önümüzde birçok engel var ama hepsini aşacağımıza inanıyorum" dedi.


Mustafa Er: Takımda özgüven eksikliği var

Tuzlaspor, Bursaspor, Asker, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mustafa Er: Takımda özgüven eksikliği var - Son Dakika Spor

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