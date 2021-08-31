Mustafa Erkanat anısına bilardo turnuvası

SAMSUN (İHA) – Yakın zamanda hayatını kaybeden Samsun spor 2. Başkanı Mustafa Kemal Erkanat anısına düzenlenen 3 bant bilardo şampiyonasını Lütfi Çenet kazandı.

Samsun'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Kemal Erkanat anısına dayısı Cumabey Germi tarafından bilardo turnuvası düzenlendi. Zeki Bilardo Spor Tesisinde düzenlenen Mustafa Kemal Erkanat Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'na 64 sporcu katıldı. Finalde karşılaştığı Cem Özkaya'yı 40-28 yenen Lütfi Çenet şampiyon oldu.

Çok önemli sporcuların yer aldığı turnuvada şampiyon olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Lütfi Çenet, "Mustafa Erkanat'a Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Bu anlamlı turnuvada çok iyi maçlar oynadım. Organizasyon ve masalar çok güzeldi. 64 sporcu katıldı. Ben ilk 32'den dahil oldum. Toplamda 5 kişiyi yenerek şampiyon oldum. Daha önce 17 kez Türkiye'de kupa kazandım. Milli Takım ile 1 kez Avrupa, 2 kez dünya şampiyonluğu kazandım. Ülkemizde 1990'lı yıllara göre bilardoya ilgi daha azaldı. Semih Saygıner bu sporda bir öncü. Herkese heves oldu. Semih Saygıner ile birlikte de maçlar oynuyoruz. Bu sporda başarılı olduğunuzda birçok iş kolundan gelir elde edebilirsiniz. Dolayısıyla gençlerin bu sporla ilgilenmesinde hiçbir sıkıntı yok" dedi.

Ödül töreninde konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Mustafa Erkanat ile kısa da olsa tanıştım. Samsun'a spor adına çok güzel şeyler yapabilecek bir isimdi. Kendisinden çok güzel bir elektrik aldım. Adına bir turnuvanın yapılması yakışır. Bir tesise de ismi verilecek. Spora emek verenlerin bu şekilde yad edilmesi çok güzel bir davranış. Sporda bireysel branşların desteklenmesi çok önemli. Böyle olursa başarı da artar. Ankara'dan sonra Türkiye'de 2. Olacağımız sadece bilardoya ait 'Bilardo Akademi' adında büyük bir salonumuz olacak. Uluslararası arenada da müsabakaların yapılabileceği bir bilardo salonu Samsun'da olacak" diye konuştu.

Turnuvayı düzenleyen Cumabey Germi ise, bu turnuvanın yapmasında emeği geçen, destek olan herkese teşekkürlerini sordu.

Turnuvanın sonunda 1. Lütfi Çenet 8 bin TL, 2. Cem Özkaya 6 bin TL, 3.'ler Gökhan Salman ve Adem Kulak ise 3'er bin TL ve çeşitli hediyeler aldılar. - SAMSUN