Mustafa Gönden ameliyat oldu

Bursaspor Sportif Direktörü Mustafa Gönden apandisit ameliyatı oldu.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Gülcü, Bursaspor Sportif Direktörü Mustafa Gönden'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, "Karın ağrı şikayeti ile acil servise başvuran Gönden'e akut apandisit teşhisi konuldu. Gece ameliyata alındı. Hastaya kapalı apandisit ameliyatı yapıldı. Ameliyatı gayet başarılı geçti. Ameliyat sonrası erken dönemde sağlığına kavuşan Mustafa Gönden bir gecelik hastanede yatış sürecinden sonra hastanemizden taburcu oldu. Sağlık durumu gayet iyi. Eskisinden daha çok sağlıklı olarak çalışmalarına devam edecektir" ifadelerinde bulundu.

Gönden'i hastanede Bursaspor yönetimi de ziyaret etti. - BURSA