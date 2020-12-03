Mustafa Gürbüz, özel bireylerle bir araya geldi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ndeki özel bireylerle bir araya geldi. Gürbüz, özel öğrencilere tasarımında Antalya'nın tarihi eserlerin yer aldığı kupaları takdim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl geniş katılımlı etkinlikler düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, bu yıl Covit-19 salgını nedeniyle Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret edip, hediye verdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, bu özel günde merkezdeki özel bireylerle bir araya gelerek, etkinliklerine dahil oldu ve onlarla oyun oynadı. Gürbüz'e ziyaret esnasında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Özel Gereksinimli Bireyler Destekleme Derneği (ÖZGEBİR) Başkanı Mustafa Kılınç eşlik etti. Özel öğrencilere 'Biz Birlikte Güçlüyüz, Muhittin Böcek' yazılı ve tasarımında Antalya'nın tarihi eserlerin yer aldığı kupalar hediye edildi.

"Özel ilgi gösteriyoruz"

Mustafa Gürbüz, Başkan Muhittin Böcek'in Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ne özel ilgi gösterilmesi hususunda talimatları olduğunu ifade etti. Merkezde pandemi önlemlerinin titizlikle uygulandığına dikkat çeken Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, "Velilerimiz merkezimize gönül rahatlığıyla çocuklarını getirebilir. Her türlü önlemi alınmış şekilde eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün de hem engel tanımayan kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekmek hem de onların toplumsal yaşama katılımını sağlamak açısından buradayız. Onlara çam sakızı çoban armağanı niteliğinde Başkanımızın birer kupasını hediye ettik" diye konuştu - ANTALYA