Mustafa Gürsel: "İkinci yarı iyi oynadık, yetmedi"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Tam istediğimiz oyunu ilk yarı sergileyemedik ama ikinci yarı istediğimiz oyunu bulduk. Maç berabereyken bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. 84. dakikada yediğimiz golden sonra ve önce çok pozisyon vermedik" dedi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, ikinci yarı iyi oynadıklarını ve çalıştıkları pozisyondan gol yediklerini belirterek, "Öncelikle buraya puan veya puanlar almak için geldik. Bunun için de pozisyonlar bulduk. Tam istediğimiz oyunu ilk yarı sergileyemedik ama ikinci yarı istediğimiz oyunu bulduk. Maç berabereyken bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. 84. dakikada yediğimiz golden sonra ve önce çok pozisyon vermedik. Bunlara çalışmıştık. Futbolda bunlar var. İstediğiniz kadar çalışsanız da olmuyor. Futbol hatalar oyunu. Golü bulduk ama iptal oldu. Bundan sonraki amacımız ikinci yarıdaki oyunu devam ettirmek" şeklinde konuştu. - ERZURUM