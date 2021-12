Mustafa Helvacıoğlu haftalık faaliyet raporunu açıkladı - Son Dakika

"İnsan sevdiği için neler yapmaz ki?" diyen Helvacıoğlu, "Keşanlı "400 engelli öğrencimiz okusun" diye, KİSEV'le destek sunduysak, "Keşan'da kimse işsiz kalmasın" diye, tekstilde istihdamı 3000 kişiye çıkardıysak, 'Keşanlı, Erikli'de susuz kalmasın' diye hiç durmadan çalıştıysak, Keşan'ı çok ama çok sevdiğimizdendir. İnsan severse, sevdiği için en iyisini ister. Köhne bir binayı yıkıp, en güzel meydanı yapmak ister. Edirne'nin en iyi sürücü eğitim parkurunu, daha da iyi yapayı ister. Sevdiği için ister de ister. Hastanemizin çevresi için Edirne Çevre Koruma Vakfından, su kaynaklarımız için DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden, soğuk asfaltımız için Karayollarımızdan ister de ister. Sözün özü, yollar aşıp sevdiği için en güzelini ister. Seven, sevdiğinde mutluluğu görmek ister.Şanlıbüs ile kültür turuna giden Keşanlı hemşerisinin yüzünde, sinemaya uğurlanan Keşanlı öğrencisinin gözünde o mutluluğu görmeyi ister. İnsan, nasıl sevdiğini korursa, biz de; sevdiğimizin başına felaket gelmesin diye tatbikatlarla hazırlandık. Can dostlarımız mağdur olmasın diye, bakımevimizde çalıştı Kuvvetli lodos zarar verdiğinde, zararı küçültmek için, Meclisimizde Keşan'ı daha da büyütmek için çabaladık. Sevgide engel olur mu hiç? Geçen hafta da engelleri aşa aşa geldik. Akülü sandalyelerle, engelsiz yollarla ve daha nice somut projelerle engelleri yıka yıka geldik. Okullarımızda, kurumlarımızda, bakımevlerimizde sevgiden köprüler kura kura geldik. Derler ki sevgi, her şeyi güzelleştirir. Biz de, sevgiyle yaptığımız temalı parkımız Park 22'yle, kaybettiğimiz merhume kızımız Elif Nur için çeşme yaptıran Mustafa Solaklar'la güzelleştirdik.Keşan'ı; ürettiğimiz mevsimlik çiçeklerle, onardığımız şehir içi yollarla, yaptığımız çok sayıda dokunuşla güzelleştirdik. Biz Keşan'ı seviyoruz. Yeşil sahalarda liderliğini kaptırmayan Keşan spor'dan, TÜBİTAK ile Bilim Kampı yapan Cumhuriyet Ortaokulundaki çocuklara, birlikte spor yapan Liselilerinden, Kurtuluş Koşusu'nda ipi göğüsleyenlerine, acilinde sağlık arayanından, sağlıkla dünyaya gelenine yuva kuranından, bir can için yuva yapanına tüm Keşan'ı seviyoruz.Bazen koca bir şehri, bir insan yüzünden seversin. Bazen ise bir insan olarak, koca bir şehri seversin. Biz her şeyiyle ve herkesiyle Keşan'ı seviyoruz." dedi.