Mustafa Helvacıoğlu: "Kendimiz işletiyoruz, 3 milyon TL tasarruf ediyoruz" - Son Dakika

Sabri Öznal İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi'nde arıtılan su pırıl pırıl

Saat 12.00 sıralarında tesiste yapılan basın açıklamasında Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Günay Karagül ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hasan Özer Tutulmaz ile müdürlükte görevli personel hazır bulundu.

"Keşan halkına yakışan uygulamaları hayata geçiriyoruz"

Söz verdikleri şeffaf belediyecilik kavramını layıkıyla yerine getirmek istediklerini belirten Helvacıoğlu, Arıtma tesisimizi geliştirmeye ve tasarruflar konusunda çalışmalara devam ediyoruz. Bu tesis, göreve geldiğimizde; özel bir firma tarafından yıllık 3 milyon TL'nin üzerinde bir bedel ile işletiliyordu. Takdir edersiniz ki; bu rakam çok yüksek. Tesisimizi belediye olarak kendi bünyemizde işletebilir miyiz dedik. Ve o günden bu yana tesisimizi kendi bünyemizde işletiyoruz. Kendi bünyemizde işletince ne kazanımlarımız oldu? Öncelikle; tesisimizin işletimi için daha önce özel firmaya ayda 170 bin TL'lik bedelden tasarruf ettik; işletim bedelinden sadece bir yılda sağladığımız 2 milyon TL'lik tasarruf Keşan'ımıza hizmet olarak geri döndü. Bu kapsamda daha da önemli birkaç veriyi sizlere aktarayım; bakım onarım giderleri, 2019 yılında 1 milyon 267 bin TL iken 2020 yılında 162 bin TL'ye inmiş. Aradaki tasarruf farkı 1 milyon TL'nin üzerinde personel giderleri; personel giderlerinde sağlanan tasarruflar konusunda da müthiş bir başarı hikayesi var. 2019 yılı personel gideri 440 bin TL iken, 2020 yılı personel gideri yalnızca 140 bin TL. Bu gider kaleminde de yaklaşık %70 yani 300 bin TL'lik tasarruf söz konusu. Sadece bu gider kalemlerindeki sağlanan tasarrufları alt alta koyduğunuzda; 2019 itibari ile toplam 3 milyon TL olan gider kalemleri 2020 yılı itibari ile 1 milyon 700 bin TL'ye düşürülmüştür 2021 yılı öngörümüz ise bu rakamın 1 milyonlar civarına düşürülmesidir. Yani yaklaşık 2 milyon TL kasamızda ve Keşanlının cebinde kalmıştır. Bizlere 'Mali disiplinden ödün verme, tasarruf sağla, Keşan'ın parası boşa gitmesin' dediniz, biz de çok şükür bu konuda, Keşan halkına yakışan uygulamaları hayata geçiriyoruz. Biz bu mali disiplin ve tasarruf uygulamalarını sadece arıtma tesisimizde değil, belediyemizin tüm kademelerinde kararlı bir şekilde uyguluyoruz." dedi.

"Arıtılan suyumuz pırıl pırıl"

Keşan Belediyesi Süleyman Sabri Öznal İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi'nde SAİS adı verilen sürekli atık su izleme sistemi kurulumunu tamamladıklarını ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, "Sais ile arıtma tesisindeki suyun kalitesi anlık takip ediliyor. Teknolojik denetim ile tesislerimizin uzaktan ve etkin denetimini yaparak, su kaynaklarının kirletilmesini engelliyoruz. 900 bin TL'lik bu hibe projemiz ile yılda 1 milyon TL'lik elektrik tasarrufu elde ediyoruz. Arıtılan suyumuz pırıl pırıl, tahlillerimiz tertemiz. Arıtılan su göz yaşı kalitesinde . Atık su arıtma tesisimizde, arıtılan suyu, park ve bahçe ile tarımsal sulamada kullanmak için proje çalışmalarımıza da başladık. Çevreyi korumanın önemini ve suyun değerini çok iyi biliyoruz. Değerli hemşehrilerim; bu tesiste olduğu gibi; belediyemizin her alanında daha iyi şartlarda hizmet vermeye devam ediyoruz. Tasarruflarımızı, koordineli çalışma ile sizlere hizmet olarak yansıtıyoruz. Mali disipline çok önem veriyoruz. Bu bilgiler ışığında; siz değerli hemşehrilerimi saygıyla selamlıyor, sevgi ve hürmetle iyi günler diliyorum." şeklinde konuştu.

"Personel tasarrufu nasıl oldu?" sorusuna yanıt veren Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Burası bir şirket tarafından işletiliyordu. Şirket 8 kişiyle tesisi ayda 170 bin TL'ye işletiyordu. Şirketle işletmekten vazgeçtiğimizde şirketin 8 personeli işi bıraktı. Kendi personelimizden görevlendirmeler ile ekip oluşturduk. Şu an kendi personelimiz işletiyor. Ekibimiz bu işin en büyük kahramanları."