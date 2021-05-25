Mustafa Helvacıoğlu: "Kendimiz işletiyoruz, 3 milyon TL tasarruf ediyoruz" - Son Dakika

Mustafa Helvacıoğlu: "Kendimiz işletiyoruz, 3 milyon TL tasarruf ediyoruz"

25.05.2021 15:07
Mustafa Helvacıoğlu:

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Süleyman Sabri Öznal İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi'nde sağlanan tasarruflar ve tesiste arıtılan suyun kalitesi ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Sabri Öznal İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi'nde arıtılan su pırıl pırıl

Saat 12.00 sıralarında tesiste yapılan basın açıklamasında Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Günay Karagül ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hasan Özer Tutulmaz ile müdürlükte görevli personel hazır bulundu.

"Keşan halkına yakışan uygulamaları hayata geçiriyoruz"

Söz verdikleri şeffaf belediyecilik kavramını layıkıyla yerine getirmek istediklerini belirten Helvacıoğlu, Arıtma tesisimizi geliştirmeye ve tasarruflar konusunda çalışmalara devam ediyoruz. Bu tesis, göreve geldiğimizde; özel bir firma tarafından yıllık 3 milyon TL'nin üzerinde bir bedel ile işletiliyordu. Takdir edersiniz ki; bu rakam çok yüksek. Tesisimizi belediye olarak kendi bünyemizde işletebilir miyiz dedik. Ve o günden bu yana tesisimizi kendi bünyemizde işletiyoruz. Kendi bünyemizde işletince ne kazanımlarımız oldu? Öncelikle; tesisimizin işletimi için daha önce özel firmaya ayda 170 bin TL'lik bedelden tasarruf ettik; işletim bedelinden sadece bir yılda sağladığımız 2 milyon TL'lik tasarruf Keşan'ımıza hizmet olarak geri döndü. Bu kapsamda daha da önemli birkaç veriyi sizlere aktarayım; bakım onarım giderleri, 2019 yılında 1 milyon 267 bin TL iken 2020 yılında 162 bin TL'ye inmiş. Aradaki tasarruf farkı 1 milyon TL'nin üzerinde personel giderleri; personel giderlerinde sağlanan tasarruflar konusunda da müthiş bir başarı hikayesi var. 2019 yılı personel gideri 440 bin TL iken, 2020 yılı personel gideri yalnızca 140 bin TL. Bu gider kaleminde de yaklaşık %70 yani 300 bin TL'lik tasarruf söz konusu. Sadece bu gider kalemlerindeki sağlanan tasarrufları alt alta koyduğunuzda; 2019 itibari ile toplam 3 milyon TL olan gider kalemleri 2020 yılı itibari ile 1 milyon 700 bin TL'ye düşürülmüştür 2021 yılı öngörümüz ise bu rakamın 1 milyonlar civarına düşürülmesidir. Yani yaklaşık 2 milyon TL kasamızda ve Keşanlının cebinde kalmıştır. Bizlere 'Mali disiplinden ödün verme, tasarruf sağla, Keşan'ın parası boşa gitmesin' dediniz, biz de çok şükür bu konuda, Keşan halkına yakışan uygulamaları hayata geçiriyoruz. Biz bu mali disiplin ve tasarruf uygulamalarını sadece arıtma tesisimizde değil, belediyemizin tüm kademelerinde kararlı bir şekilde uyguluyoruz." dedi.

"Arıtılan suyumuz pırıl pırıl"

Keşan Belediyesi Süleyman Sabri Öznal İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi'nde SAİS adı verilen sürekli atık su izleme sistemi kurulumunu tamamladıklarını ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, "Sais ile arıtma tesisindeki suyun kalitesi anlık takip ediliyor. Teknolojik denetim ile tesislerimizin uzaktan ve etkin denetimini yaparak, su kaynaklarının kirletilmesini engelliyoruz. 900 bin TL'lik bu hibe projemiz ile yılda 1 milyon TL'lik elektrik tasarrufu elde ediyoruz. Arıtılan suyumuz pırıl pırıl, tahlillerimiz tertemiz. Arıtılan su göz yaşı kalitesinde . Atık su arıtma tesisimizde, arıtılan suyu, park ve bahçe ile tarımsal sulamada kullanmak için proje çalışmalarımıza da başladık. Çevreyi korumanın önemini ve suyun değerini çok iyi biliyoruz. Değerli hemşehrilerim; bu tesiste olduğu gibi; belediyemizin her alanında daha iyi şartlarda hizmet vermeye devam ediyoruz. Tasarruflarımızı, koordineli çalışma ile sizlere hizmet olarak yansıtıyoruz. Mali disipline çok önem veriyoruz. Bu bilgiler ışığında; siz değerli hemşehrilerimi saygıyla selamlıyor, sevgi ve hürmetle iyi günler diliyorum." şeklinde konuştu.

"Personel tasarrufu nasıl oldu?" sorusuna yanıt veren Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Burası bir şirket tarafından işletiliyordu. Şirket 8 kişiyle tesisi ayda 170 bin TL'ye işletiyordu. Şirketle işletmekten vazgeçtiğimizde şirketin 8 personeli işi bıraktı. Kendi personelimizden görevlendirmeler ile ekip oluşturduk. Şu an kendi personelimiz işletiyor. Ekibimiz bu işin en büyük kahramanları."

Mustafa Helvacıoğlu, Türk Lirası, Hasan Özer, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mustafa Helvacıoğlu: 'Kendimiz işletiyoruz, 3 milyon TL tasarruf ediyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı! Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı! Aracında yarı çıplak halde bulunan yaşlı adam: Hava sıcak diye pantolonumu çıkardım Aracında yarı çıplak halde bulunan yaşlı adam: Hava sıcak diye pantolonumu çıkardım Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı

Son Dakika Haberleri
16:12 Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu
16:06 Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım
16:05 Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
15:41 FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı
15:20 Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:10 Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti
15:07 Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı
14:56 Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor
14:51 Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı
14:37 Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor
Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu         
16:12
Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:05
FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı         
15:42
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı         
15:08
Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor         
14:37
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu         
14:01
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz         
13:55
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 16:23:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Helvacıoğlu: "Kendimiz işletiyoruz, 3 milyon TL tasarruf ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement