Mustafa Helvacıoğlu, Yayla Sahili'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Helvacıoğlu burada yaptığı açıklamada vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için başlatılan yol ve kaldırım hareketine Yayla Sahili'nde devam ettiklerini belirterek "Mücavir alanlarımızıngelişimine katkı sunacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yazları binlerce

misafirimizi ağırlayanyayla sahilimiz için çalışmalarımızı şimdiden başlattık. Yayla sahilimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha da konforlu bir yaşam sürmeleri için göreve geldiğimiz günden bu yana birçok çalışmamızı dahayata geçirdik. Keşan'ımızın 11 mahallesi ve mücavir alanları dahil olmak üzere talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor.Amacımız, hemşerilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak. Yaptığımız yatırımlar ile beraber, devam etmekte olan ve yapımına başlanacak çalışmalarımızla birlikte keşan ve mücavir alanlarımızda

kilometrelerce yol, çevre düzenlemesi ve estetik görünüme kavuşmuş caddelere kavuşacağız. Keşan'ımızın gelecek yıllarını düşünerek yaptığımız çalışmaları her gün daha da arttırarak sürdürüyoruz. Keşan'ımızdaki her bozuk yolu belirli program dahilinde yaparak halkımıza kazandırmayı hedefliyoruz.Yedi yirmi dört sahada görevlerinin başında olan tüm ekiplerimize de buradan teşekkür ediyorum.Hep birlikte keşan ve mücavir alanlarımız için canla başla çalışıyoruz. Yeni yol ve kaldırımlarımız güle güle kullanılsın.Keşan Belediyesiolarak 7/24 sahadayız. İşçi kardeşlerimize kolay gelsin demeye geldik. Altunhan tesislerinin yanında çöken yolu Valiliğimizin de desteği ile 300-400 kamyon taş taşıyarak yapacağız. Erikli de de su problemi düzenlendikten sonra yol çalışmalarımıza başlayacağız. Erikli'deki vatandaşlarımızsu bağlantı bedellerini yıl sonuna kadar ödemeleri halinde zamdan etkilenmeden su bağlantı hakkı kazanacaklar" dedi.