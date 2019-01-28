Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

29 dakika önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor, Başakpınar Belediyespor'u 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, System.String[]
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor, Başakpınar Belediyespor'u 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

Stat: Başakpınar Şaban Tankurt Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin xxx, Gökhan Erzin xxx, Burhan Başpınar xxx

Başakpınar Belediyespor: Aziz Çelik xx, Ahet Uluhan Karabacak xx, Samet Yılmaz xx (Seyitcan Bayrakol x dk 78) Engincan Özcan xx, Kadir Uluçay xx, Mehmet Ferhat Dost xx, Durdu Mehmet Orçan xx (Gökdeniz Ersoy x dk 86) Serkan Gök xx (Mehmet Fırat Yavuz x dk 72) Ahmed Asaa Mohd xx, İsmail Erdi Halis xx, Bünyamin Coşgun xx

Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım xx, Erman Çilsal xxx, Fatih Ülker xxx, Ümit Al xxx, Levent Karabacak xxx, Can Ölçer xxx Mehmet Ali Öncü xxx, Gökhan Savranlar xxx, Mehmet Yaman xxx (Cihat Bakar x dk 86) Batuhan Çelik xxx (Cemal Tavran xx dk 62) Mevlüt Metin xxx (Tolga Kara x dk 86)

Goller: Ahmed Asaa Mohd dk 20 (Başakpınar Belediyespor) Mevlüt Metin dk 49, Mehmet Ali Öncü dk 75 (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Tolga Kara, Mehmet Fırat, Başakpınar, Kayseri, Spor
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