Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri
Yolspor, Başakpınar
Belediyespor'u 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Başakpınar Şaban Tankurt Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin xxx, Gökhan Erzin
xxx, Burhan Başpınar
xxx
Başakpınar Belediyespor: Aziz Çelik
xx, Ahet Uluhan Karabacak xx, Samet Yılmaz xx (Seyitcan Bayrakol x dk 78) Engincan Özcan xx, Kadir Uluçay xx, Mehmet Ferhat
Dost xx, Durdu Mehmet Orçan xx (Gökdeniz Ersoy x dk 86) Serkan Gök
xx (Mehmet Fırat
Yavuz x dk 72) Ahmed Asaa Mohd xx, İsmail Erdi Halis xx, Bünyamin Coşgun xx
Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım
xx, Erman Çilsal xxx, Fatih
Ülker xxx, Ümit Al xxx, Levent Karabacak xxx, Can Ölçer xxx Mehmet Ali Öncü xxx, Gökhan Savranlar xxx, Mehmet Yaman xxx (Cihat Bakar x dk 86) Batuhan Çelik xxx (Cemal Tavran xx dk 62) Mevlüt Metin xxx (Tolga Kara
x dk 86)
Goller: Ahmed Asaa Mohd dk 20 (Başakpınar Belediyespor) Mevlüt Metin dk 49, Mehmet Ali Öncü dk 75 (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ