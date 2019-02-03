Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

1 saat önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor ligin 16.haftasında oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor ligin 16.haftasında oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Stat: Organize Sanayi Bölgesi

Hakemler : Mehmet Koç xx, Halit Karacabay xx, Gökhan Erzin xx

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xxx, Cemil Kartal xxx, Cuma Uluçay xx, Mehmet Ali İmren xxx, Murat Şen xxx, Gökhan Boyraz xx, Hasan Yazgan xxx, (Mehmet Kafkas x dk 85), Ömer Bozkuş xxx, Aydemir Yavuz xx, Harun Çetin xxx, Murat Mağara xx

Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu x, İsmail Çoban xx, (Ahmet Dalcı x dk 81), Erdem Doğan xx, Doğukan Bozkurt Çetin xxx, Seyfi Cingöz xx, Mehmet Gençoğlu xx, Bekir Acır xx, Yusuf Karaboğa xx,Samet Kaan Karaca xx, Süleyman Yasa xx, Gökalp Karaca x, (Tolgahan Alan x dk 52)

Goller: Hasan Yazgan dk 14, Ömer Bozkuş dk 65 (Esen Makina Belsinspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Erciyesspor, Hacılar, Spor
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