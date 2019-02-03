Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor ligin 16.haftasında oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor
'u 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Stat: Organize Sanayi Bölgesi
Hakemler : Mehmet Koç xx, Halit Karacabay xx, Gökhan Erzin
xx
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan
xxx, Cemil Kartal
xxx, Cuma Uluçay xx, Mehmet Ali İmren
xxx, Murat Şen
xxx, Gökhan Boyraz xx, Hasan Yazgan xxx, (Mehmet Kafkas x dk 85), Ömer Bozkuş xxx, Aydemir Yavuz xx, Harun Çetin xxx, Murat Mağara xx
Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu
x, İsmail Çoban
xx, (Ahmet Dalcı x dk 81), Erdem Doğan xx, Doğukan Bozkurt Çetin xxx, Seyfi Cingöz xx, Mehmet Gençoğlu xx, Bekir Acır xx, Yusuf Karaboğa xx,Samet Kaan
Karaca xx, Süleyman Yasa xx, Gökalp Karaca x, (Tolgahan Alan x dk 52)
Goller: Hasan Yazgan dk 14, Ömer Bozkuş dk 65 (Esen Makina Belsinspor) - KAYSERİ