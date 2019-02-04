Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin tek yenilgisiz takımı olan Yahyalıspor evinde Gültepespor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu xxx, Halit Karacabay xxx, Harun Şoyeşik xxx
Yahyalıspor: Ufuk Fevzi Genişhan xxx, Erdem Demir xxx, Halil Yozgat
xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Talha Çoban xxx, Mehmet Kahveci xxx (Ersoy Yılmaz xx dk 45) Kasım Alıcı xxx, Orhan Şahin
xxx (Selim
Yağmur xx dk 55) Hael Albadri xxx, Ramazan Durdu xxx, İsmail Aydoğdu
xxx (Barış Çokyıldırım xx dk 70)
Gültepespor: Gökhan Ödem x, Turgut Kıvrak x, Ertuğrul Erdinç x, Cankat Yalçın x, A.Atakan Umar x, Alihan Soyak x, Emre Altınalana x, Şahin Boz x, M.Enes Öztürk x, Mikail Mağara x, Kubilay Babacan x
Goller: Hael Albadri (dk 20), Kasım Alıcı (dk. 40), Barış Çokyıldırım )dk. 85) (Yahyalıspor) - KAYSERİ