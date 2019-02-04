Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

23 dakika önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin tek yenilgisiz takımı olan Yahyalıspor evinde Gültepespor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, System.String[]
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin tek yenilgisiz takımı olan Yahyalıspor evinde Gültepespor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu xxx, Halit Karacabay xxx, Harun Şoyeşik xxx

Yahyalıspor: Ufuk Fevzi Genişhan xxx, Erdem Demir xxx, Halil Yozgat xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Talha Çoban xxx, Mehmet Kahveci xxx (Ersoy Yılmaz xx dk 45) Kasım Alıcı xxx, Orhan Şahin xxx (Selim Yağmur xx dk 55) Hael Albadri xxx, Ramazan Durdu xxx, İsmail Aydoğdu xxx (Barış Çokyıldırım xx dk 70)

Gültepespor: Gökhan Ödem x, Turgut Kıvrak x, Ertuğrul Erdinç x, Cankat Yalçın x, A.Atakan Umar x, Alihan Soyak x, Emre Altınalana x, Şahin Boz x, M.Enes Öztürk x, Mikail Mağara x, Kubilay Babacan x

Goller: Hael Albadri (dk 20), Kasım Alıcı (dk. 40), Barış Çokyıldırım )dk. 85) (Yahyalıspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:39 Kaynak: İHA

Yozgat, Yahyalı, Spor
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