Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme
1 saat önce
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Emre Ünlü xx, Osman Baruk xx, Turan Çelik xx
Saha Komiseri: Ceyhun Denli
Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt x, Çağlar Erdemci x, Şeyh İsmail Orhan x (Saffet Yıldız x dk 70) Hasan Göğercin xx, Murathan Dördüncü x (Alperen Kısır x dk 85) Mustafa Atsız xx, Emre Çolak xx, Turgay Aydoğan xx, Muaz Guzay xx, Uğur Canbolat x, Alper Durdu x (Niyazi Türkan x dk 55)
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş xxx, Abdulkadir Baykaldı xxx, Atakan Kökkaya xxx, Gökhan Karer xxx, Okan Çetiner xxx, Ömer Kaya x (Emircan Yıldırım xx dk 24) Muhammed Emin Ergin xxx, Ümit Ergüner xxx, Ramazan Bulmuş xxx, Recep Karakaş xx (Emre Demirci x dk 52) Onur Atık xxx (Eren Topuz x dk 65)
Gol: Muhammed Emin Ergin dk 8 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:00 Kaynak: İHA
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