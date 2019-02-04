Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

1 saat önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.

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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kocasinan Şimşekspor güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Emre Ünlü xx, Osman Baruk xx, Turan Çelik xx

Saha Komiseri: Ceyhun Denli

Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt x, Çağlar Erdemci x, Şeyh İsmail Orhan x (Saffet Yıldız x dk 70) Hasan Göğercin xx, Murathan Dördüncü x (Alperen Kısır x dk 85) Mustafa Atsız xx, Emre Çolak xx, Turgay Aydoğan xx, Muaz Guzay xx, Uğur Canbolat x, Alper Durdu x (Niyazi Türkan x dk 55)

Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş xxx, Abdulkadir Baykaldı xxx, Atakan Kökkaya xxx, Gökhan Karer xxx, Okan Çetiner xxx, Ömer Kaya x (Emircan Yıldırım xx dk 24) Muhammed Emin Ergin xxx, Ümit Ergüner xxx, Ramazan Bulmuş xxx, Recep Karakaş xx (Emre Demirci x dk 52) Onur Atık xxx (Eren Topuz x dk 65)

Gol: Muhammed Emin Ergin dk 8 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:00 Kaynak: İHA

Spor
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