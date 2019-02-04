Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

39 dakika önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor uzatmalarda bulduğu goller ile galibiyete uzanarak zirve takibini sürdürdü.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, System.String[]
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor uzatmalarda bulduğu goller ile galibiyete uzanarak zirve takibini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Gökhan Erzin xx, Muhammed Boylu xx

Saha Komiseri: Hamit Şen

Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım xx, Erman Çilşal xx, Fatih Ülker xxx, Ümit Al xxx, Levent Karabacak xx, Cemal Tavran xx, (Cihat Bakar xx dk 55) Mehmet Ali Öncü xxx, Gökhan Savranlar xxx, Mehmet Yaman xx, Can Ölçer xxx, Mevlüt Metin xxx,

Develispor: Ömür Tuzcu x, Kerem Özdemir x, Mehmet Fatih Sönmez x, Raşit Şimşek xx, Haluk Dalkalı xx, Nesimi Dikçal xx, Fethi Tekin xx, Mehmet Kındık x, Onur Recep Çopur xx, Ramazan Aksoy xx, (Erkan Polat x dk 75) Resul Özgen xx (Yunus Emre Özkara x dk 32)

Goller: Mevlüt Metin dk 24, Gökhan Savranlar dk 90+2, Ümit Al 90+3 (Kayseri Yolspor) Fethi Tekin dk 30, Ramazan Aksoy dk 60 (Ramazan Aksoy) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

Spor
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