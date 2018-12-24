Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta

57 dakika önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Yahyalıspor deplasmanda oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta, System.String[]
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Yahyalıspor deplasmanda oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.

Stat: BAşakpınar Şaban Tankurt Stadı

Hakemler: Ramazan Haymana xxx, Salih Ulusoy xxx, Mustafa Soner Yücel xxx

Başakpınar Belediyespor: Yunus Emre Vatansever x, Ahmet Uluhan Karabacak x, Samet Yılmaz x (Burak Kılıç x dk 50), Mehmetcan Kaya x, Kadir Uluçay x, Engincan Özcan x, Enes Koç x (Mehmet Ferhat Dost x dk 60) Seyitcan Bayrakol x (Durdu Mehmet x (dk 80), Ahmed Asaa Mohd x, İsmail Erdi Halis x, Bünyamin Coşgun x

Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Selim Yağmur xxx, Halil Yozgat xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Erkan Atçı xxx, Vedat Daşçı xxx, Kasım Alıcı xxx, Ramazan Durdu xxx (Sercan İşler x dk 90), Harun Yıldırım xxx, Ersoy Yılmaz xxx (Barış Çokyıldırım xxx dk 80), Hael Al Badri xx ( Orhan Şahin xx dk 72 )

Goller: Erkan Atçı dk 65, Barış Çokyıldırım dk 88 (Yahyalıspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:04 Kaynak: İHA

Burak Kılıç, Mehmet Ferhat, Başakpınar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsmi Galatasaray'la Anılan Ribery, Sezon Sonunda Bayern Münih'ten Ayrılacak Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü

Medipol Başakşehir, Avrupa'nın En Az Gol Yiyen İkinci Takımı Beşiktaş Yönetiminden Karar Çıktı: Şenol Güneş'le Yolları Ayıralım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:01:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]