Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta
57 dakika önce
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Yahyalıspor deplasmanda oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Yahyalıspor deplasmanda oynadığı maçta Başakpınar Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.
Stat: BAşakpınar Şaban Tankurt Stadı
Hakemler: Ramazan Haymana xxx, Salih Ulusoy xxx, Mustafa Soner Yücel xxx
Başakpınar Belediyespor: Yunus Emre Vatansever x, Ahmet Uluhan Karabacak x, Samet Yılmaz x (Burak Kılıç x dk 50), Mehmetcan Kaya x, Kadir Uluçay x, Engincan Özcan x, Enes Koç x (Mehmet Ferhat Dost x dk 60) Seyitcan Bayrakol x (Durdu Mehmet x (dk 80), Ahmed Asaa Mohd x, İsmail Erdi Halis x, Bünyamin Coşgun x
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Selim Yağmur xxx, Halil Yozgat xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Erkan Atçı xxx, Vedat Daşçı xxx, Kasım Alıcı xxx, Ramazan Durdu xxx (Sercan İşler x dk 90), Harun Yıldırım xxx, Ersoy Yılmaz xxx (Barış Çokyıldırım xxx dk 80), Hael Al Badri xx ( Orhan Şahin xx dk 72 )
Goller: Erkan Atçı dk 65, Barış Çokyıldırım dk 88 (Yahyalıspor) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:04 Kaynak: İHA
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