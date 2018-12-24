Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Ülküspor mücadelesi nefesleri kesti.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Ülküspor mücadelesi nefesleri kesti. Doksan dakika sonunda sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılan ekip ise Kocasinan Ülküspor oldu.



Stat: Organize Sanayi Stadı



Hakemler: Ali Etlikçi xxx, Levent Yeşilyurt xxx, Mehmet Altıparmak xxx



Saha Komiseri: İlyas Öksüz



Esen Makina Belsinspor: Bülent Aygün x, Cavit Alakoç x, Cuma Uluçay x, Hasan Yazgan x, Murat Şen xx, Tahsin Yerli x, Murat Mağara xx, Harun Çetin x, (Ahmet Küçüktalaslı x dk 46), Mehmet Kındık x, Aydemir Yavuz x, Hamza Kocaoğlu x



Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt xxxx, Cağlar Erdemci xxx, Murathan Dördüncü xxx, Hasan Göğercin xxx, Şeyh Ismail Orhan xxx, Mustafa Atsız xxx, Muaz Guzay xxx, Turgay Aydoğan xxx, Niyazi Türkan xx, (Ahmet Emin Ayata xxx dk 55) Uğur Canpolat xxx, Emre Çolak xxx



Goller: Murat Şen dk 39 (Esen Makina Belsinspor) Mustafa Atsız dk 60 Mustafa Atsız, Ahmet Emin Ayata dk 70, Uğur Canpolat dk 89 (Kocasinan Ülküspor) - KAYSERİ

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