Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta

50 dakika önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Ülküspor mücadelesi nefesleri kesti.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta, System.String[]
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Ülküspor mücadelesi nefesleri kesti. Doksan dakika sonunda sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılan ekip ise Kocasinan Ülküspor oldu.

Stat: Organize Sanayi Stadı

Hakemler: Ali Etlikçi xxx, Levent Yeşilyurt xxx, Mehmet Altıparmak xxx

Saha Komiseri: İlyas Öksüz

Esen Makina Belsinspor: Bülent Aygün x, Cavit Alakoç x, Cuma Uluçay x, Hasan Yazgan x, Murat Şen xx, Tahsin Yerli x, Murat Mağara xx, Harun Çetin x, (Ahmet Küçüktalaslı x dk 46), Mehmet Kındık x, Aydemir Yavuz x, Hamza Kocaoğlu x

Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt xxxx, Cağlar Erdemci xxx, Murathan Dördüncü xxx, Hasan Göğercin xxx, Şeyh Ismail Orhan xxx, Mustafa Atsız xxx, Muaz Guzay xxx, Turgay Aydoğan xxx, Niyazi Türkan xx, (Ahmet Emin Ayata xxx dk 55) Uğur Canpolat xxx, Emre Çolak xxx

Goller: Murat Şen dk 39 (Esen Makina Belsinspor) Mustafa Atsız dk 60 Mustafa Atsız, Ahmet Emin Ayata dk 70, Uğur Canpolat dk 89 (Kocasinan Ülküspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:09 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Kocasinan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsmi Galatasaray'la Anılan Ribery, Sezon Sonunda Bayern Münih'ten Ayrılacak Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü

Medipol Başakşehir, Avrupa'nın En Az Gol Yiyen İkinci Takımı Beşiktaş Yönetiminden Karar Çıktı: Şenol Güneş'le Yolları Ayıralım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 13:59:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]