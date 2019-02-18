Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 19.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 19.haftasında Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Akkışla
Gençlikspor'u 2-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam ediyor.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Mehmet Yeniay
xxx, Safa Çalışkan xxx, Burhan Başpınar
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Saha Komiseri: Süleyman Nar
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Erdem Demir xxx, Halil Yozgat
xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Talha Çoban xxx, Vedat Daşçı xxx, Kasım Alıcı xxx, Selim
Yağmur xxx, Hael Albadri xxx, Ramazan Durdu xxx, Barış Çokyıldırım xxx
Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz x, Mehmet Bekar
x, Mustafa Gültekin x, Hüseyin Öz
x, Halil İbrahim Avcı x, Abdussamed
Yılmaz x, Hakan Daşdemir x, Özgür Çapan x, Onur Avcı x, Ali Dalmış x, Emre Ağırbaş x
Goller: Halil Yozgat dk 21, Ramazan Durdu dk 71 (Yahyalıspor) - KAYSERİ