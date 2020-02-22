Mustafa için 3 donör bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa için 3 donör bulundu - Son Dakika

Mustafa için 3 donör bulundu

7 saat önce

Genetik kan hastalığı olan ve kemik iliği nakli bekleyen 3 yaşındaki Mustafa Janberk Ağuş için 3 tane tam uyumlu donör bulunduğu bildirildi.

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Genetik kan hastalığı olan ve kemik iliği nakli bekleyen 3 yaşındaki Mustafa Janberk Ağuş için 3 tane tam uyumlu donör bulunduğu bildirildi.


Anne Cansu Yener Ağuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu güzel haberi vermek için Mustafa Janberk Ağuş ile karşınızdayız. Bizim hepinizi, tüm sevenlerimize çok güzel bir haberimiz var. Mustafa Janberk'e 3 tane tam uyumlu donör adayı bulundu. 2 tanesi Amerika, 1 tanesi de Almanya'da. Onlarla iletişime geçilecek. Umarım iletişim sağlıklı bir şekilde sağlanır. Bağışçı olmayı kabul ederler. Çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Hep birlikte teşekkür ediyoruz. İnşallah vazgeçmezler ve bize şifa olurlar" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Genetik, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:33 Kaynak: İHA
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