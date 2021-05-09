- Mustafa İzgi: "Son saniye golü için üzgünüz"

İZMİR - Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa İzgi, Altay mücadelesini son saniye golüyle kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'de sezonu Altay'a 4-3 mağlup olarak kapatan Bandırmaspor'un antrenörü Mustafa İzgi, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk 3 golü 20 dakikaya sığdırdık ve geriye düştük. Konsantrasyon kaybı vardı. Kolay değil böyle maçlara konsantre olmak. Takım daha sonra toparlandı ve skoru 3-3'e getirdik. Gönül isterdi ki puanlarla ayrılalım. Kısmet olmadı. Tek üzücü tarafı son saniyelerde yediğimiz gol oldu" dedi.

Bandırmaspor'da futbolcu ve altyapıda antrenör olarak görev aldığını hatırlatan İzgi, "A takımda iki haftalık güzel bir süre geçirdim. Oyuncu arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.