Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti - Son Dakika

Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti

28.12.2020 13:38
Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti, System.String[]

Kandıralı dün gece hastanede hayatını kaybetti.

Kandıralı dün gece hastanede hayatını kaybetti. Kandıralı'nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

Mustafa Kandıralı kimdir?

Mustafa Kandıralı, İzmit'in Kandıra kazasında 1930 yılında doğdu. Klarnet çalar. 1960'lı senelerde ABD'de konser turu yapmış dünyaca ünlü klarnetçi.

On üç yaşında Kandıra'daki evinden kaçıp yürüyerek İstanbul'a gelen Mustafa Kandıralı 50 yılı aşkın bir zaman dilimi içindeki sanat yaşamına onlarca plak, 20'den fazla kaset sığdırdı. Yaklaşık yirmi yıl boyunca TRT'deki programlarıyla neşeli bayram sabahlarının simgesi haline geldi. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara eşlik etti. Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacı, seyirciye ve çalışma arkadaşlarına olan saygısı ile müzik dünyasında bir ekol yarattı. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bir klarnet ustası olduğunu ispat etti, hayranlar edindi. Louis Armstrong ile beraber çaldı. Dünyanın dört bir tarafında yapılan konserler ve resitallere katıldı. En iyi yetiştirdiği klarnet ustalarından birisi Yıldıray Deniz B., diğeri ise Hüsnü Şenlendirici'dir.

Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti

Zincirlikuyu, İstanbul, Kocaeli, Kandıra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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