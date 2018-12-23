Mustafa Kapı En Genç Futbolcu Oldu
3 saat önce
Galatasaray'da Sivasspor karşısında son dakikalarda oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılılarda forma giyen en genç futbolcu oldu.
Galatasaray
'da Sivasspor
karşısında son dakikalarda oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılılarda forma giyen en genç futbolcu oldu.
Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği müsabakada 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu oldu. Müsabakanın 90+5. dakikasında Feghouli'nin yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, daha önce Emre Belözoğlu
'na ait olan bu rekoru kırmış oldu. Mustafa Kapı müsabaka sonunda taraftarın isteğiyle sahanın ortasında üçlü çektirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:17 Kaynak: İHA
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