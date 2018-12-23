Son Dakika Haberleri: Mustafa Kapı En Genç Futbolcu Oldu

Mustafa Kapı En Genç Futbolcu Oldu

3 saat önce

Galatasaray'da Sivasspor karşısında son dakikalarda oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılılarda forma giyen en genç futbolcu oldu.

Mustafa Kapı En Genç Futbolcu Oldu, System.String[]
Galatasaray'da Sivasspor karşısında son dakikalarda oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılılarda forma giyen en genç futbolcu oldu.

Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği müsabakada 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu oldu. Müsabakanın 90+5. dakikasında Feghouli'nin yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, daha önce Emre Belözoğlu'na ait olan bu rekoru kırmış oldu. Mustafa Kapı müsabaka sonunda taraftarın isteğiyle sahanın ortasında üçlü çektirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:17 Kaynak: İHA

Sivasspor, Galatasaray, Spor
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