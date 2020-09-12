Mustafa Kapı resmen Lille'de

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Galatasaray'dan ayrılan 18 yaşındaki Mustafa Kapı'yı renklerine bağladı. Bu transferle Lille'de forma giyen Türk oyuncu sayısı 4 oldu.

Ligue 1'de mücadele eden Lille, Mustafa Kapı ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarında fotoğrafları paylaşılan orta saha için 5 dilde "Hoş geldin" mesajı yayımlanarak, "Kuşağının en iyi potansiyeline sahip isimleri arasında olan ve gelecek vadeden genç oyuncu artık Lille'de" ifadeleri kullanıldı.