Mustafa Kaplan: "15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Kaplan: '15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk' - Son Dakika Spor

Mustafa Kaplan: "15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk"

6 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk" dedi.

Mustafa Kaplan:

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "0-0 bitecek maçta 95'te yediğimiz golle mağlup olduk. Üretkenliğimiz yoktu. Özellikle 3. bölgede belki de girdiğimiz pozisyon bile yoktu. Rakibimiz kaçırdığı pozisyonlar var. Son dakikada buldukları gol ile mağlup olduk. Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. 15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk. Taraftarımızı ve camiamızı üzdük. Kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bizim için iyi olmadı diye düşünüyorum. Belki golü yemesek 1 puan alacaktık. Ama son dakikada yediğimiz gol ile mağlup olduk. Bundan dolayıda son derece üzgünüz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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