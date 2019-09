Mustafa kaplan: abdülkadir ömür'e çok üzüldüm

"Yeni transferlerin zamana ihtiyacı var"

"Milli maç arasını iyi değerlendirdik"

"Trabzonspor maçıyla çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum"

"Trabzonspor iyi takım ama biz de iyi takımız, puanla dönmek istiyoruz"

"Taraftar sabırlı olsun"

"Herkes herkesi yenebilir, hiçbir maçın favorisi yok"

"Türk oyuncu sıkıntısı büyük"

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, "Yeni bir sayfa açıp lige başlamak istiyoruz. Ben bu takıma inanıyorum, güveniyorum, bu futbolcuları biliyorum" dedi. Kaplan, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün sakatlığına çok üzüldüğünü de belirterek, "Çok üzüldüm Abdülkadir'in olmayışından dolayı. Ülkemiz adına, Trabzonspor adına önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, futbol kariyerini, milli maç arası çalışmalarını ve Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçının hazırlıklarını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Mustafa Kaplan, futbol serüvenine Ankara'da başladığını belirterek, "O dönemde Cemal Aydın Ankaragücü'nün başkanıydı. İlhan Cavcav, kendisine 'Mustafa'yı bana vermeni istiyorum' demişti. Orada Cemal Bey olur olmaz gibi şeylere girince, İlhan ağabeyimiz bizi oradan kopardı ve Gençlerbirliği'ne getirdi. Maceramız öyle başladı. Zaten ben futbolda bir yere geldiysem bu İlhan başkan ve Cemal Aydın başkanın sayesindedir" diye konuştu.

"YENİ TRANSFERLERİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Kaplan, Gençlerbirliği'ne transfer edilen futbolcuların hepsinin bildiği oyuncular olduğunu ifade ederek, "İki kulüp arasında yaklaşık ben 20 yıldır çalışıyorum. Ankara futboluna çok şey kattığını düşünüyorum. Tabii yine söylüyorum; Başkanlarım ve iki kulüp taraftarlarının bize çok emeği var. Biz geçen sene Ankaragücü'nde o kısa sürede zor bir dönemde görev aldık. Görevi de başarıyla yerine getirdik. Tabii orada herkesin emeği var; başkanın, taraftarın, futbolcu arkadaşların var, teknik kadronun var. Sonrasında da biz Gençlerbirliği'ne geldik. Gençlerbirliği'nde de transferler hep bildiğimiz, önceden takip ettiğimiz oyunculardı. Biz lige iyi bir giriş yapmak istedik. Şu üç maçta kafamızda 5-7 arasında bir puan düşünüyorduk ama şanssızlıklar oldu diye düşünüyorum. Özellikle oyuncularımızın hepsinin ayrı ayrı ülkelerden gelmesi; zaman ihtiyacı olacağını düşünüyorum ben" dedi.

"MİLLİ MAÇ ARASINI İYİ DEĞERLENDİRDİK"

Lige istedikleri şekilde başlayamadıklarını vurgulayan Kaplan, "Çaykur Rizespor maçını kaybetmeyi hiç düşünmüyorduk. Şanssız bir şekilde on kişi kalarak iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Arkasından Gazişehir maçında ilk 20-25 dakika çok iyi oynayan bir takımımız vardı. Orada da peş peşe gelen kırmızı kartlar 9 kişi kalmamıza sebep oldu. Son haftada iyi oynadığımız, 83'üncü dakikaya kadar önde götürdüğümüz bir maçı olmayacak bir pozisyonda bir penaltı ve takımımızın moral olarak çöküntüsünden ve bizim birinci bölge oyuncularımızın arasında bir iletişim kurulamamasından dolayı ikinci golü yedik ve mağlup olduk. Biz milli maç arasını iyi geçirdik. Bizim için bir artı oldu. Aramıza sonradan kattığımız Ayite var, Fullham'dan bildiğimiz bir oyuncuydu ama transferi biraz geç oldu. Burada da başkanımız Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç üzmedi, hiç kırmadı, ne dediysek hemen hemen istediğimizin tamamını yaptı" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR MAÇIYLA ÇIKIŞA GEÇECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bu hafta deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Mustafa Kaplan, "İnşallah bundan sonra skorlara yansıtıp, Trabzonspor maçında yeni bir sayfa açıp, lige başlamak istiyoruz. Ben bu takıma inanıyorum, güveniyorum, ben bu futbolcuları biliyorum. Belki üç maç şansız kaybettik, 7 gol yedik, 2 gol attık, bizim için eksi şeyler ama bizim Trabzonspor maçıyla çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"TRABZONSPOR İYİ TAKIM AMA BİZ DE İYİ TAKIMIZ, PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Teknik Direktör Mustafa Kaplan, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz öncelikle takım savunmasını, top rakibe geçtiğinde topun arkasına geçmeyi, top bizdeyken de çok çabuk hücuma geçmeyle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Trabzonspor'u analiz ettiğimizde; geçen seneki kadrosundan kaybettiği oyuncular var. Bizim de yeni bir takım olmamızdan kaynaklı artılarımız var diye düşünüyorum. Bir de orta sahada üç tane on numara ile oynayan bir rakibimiz olacak sahada. Belki bizim maçta çift santrafor oynayabilirler. Şanssız olarak Abdülkadir'i kaybettiler, çok da üzüldüm Abdülkadir'in olmayışından dolayı. Ülkemiz adına, Trabzonspor adına önemli bir oyuncu. Bizi iyi bir rakip bekliyor ama biz de iyi bir takımız. Hiç korkumuz yok, yine biz oraya kazanmak için gideceğiz. Planlarımızı onun üzerine yapıyoruz. İnşallah oradan iyi bir skorla döneceğiz, çıkış maçımız olacak bizim. Yeni bir sayfa açmış olacağız. Dün oyuncularımızla konuşmamızda rakibimizi de izlettirdiğimizde; içeride çok farklı oynayan bir takım var, 2 bekini çok hücuma çıkarttığını, 2 kenar oyuncusunun çok etkili olduğunu, orta sahadaki üçlünün on numara tipi olmasını anlattık. Biz de oraya farklı bir oyuncu şablonuyla gidip takım içerisinde farklı hamleler yaparak Trabzon'dan puanla dönmek istiyoruz."

"TARAFTAR SABIRLI OLSUN"

Ligin ilk 3 haftasında alınan sonuçları da değerlendiren Kaplan, "Taraftarlar her zaman haklıdır. Onlar da başarısız olduğumuz zaman ister istemez moral motivasyon olarak düşüyorlar, üzülüyorlar. Ama inanın biz de çok üzülüyoruz. Biz geçen sene de Ankaragücü'nde ilk üç maçı kaybetmiştik. Taraftar İsmail Kartal diye bağırmıştı. Sonra biz o takımı kümede tutmuştuk. Ben aynı çıkışın bu haftadan itibaren olacağını düşünüyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar arasındaki problemleri yüzde 70 oranında çözdük. Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. İyi bir camia, iyi bir taraftar grubu ve iyi bir futbolcu grubu var. Gününün tamamında çalışan bir teknik ekip var. Burada iyi bir Gençlerbirliği olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"HERKES HERKESİ YENEBİLİR, HİÇBİR MAÇIN FAVORİSİ YOK"

Mustafa Kaplan, ligde kağıt üstünde yapılan hesapların tutmayacağını belirterek, "Ligimize şöyle bir baktığımız zaman; Denizlispor-Galatasaray maçına kağıt üstünde herkes Galatasaray kazanır diye düşünüyordu. Beşiktaş aynı hafta gitti Sivasspor'a mağlup oldu. Trabzon işte Kasımpaşa'yı yener, denildi berabere kaldı. Ligde hiç olmayacak skorlar oldu bana göre. Şimdi baktığınız zaman; belki bizim puanımız yok ama 1 puanlı 4-5 tane takım olduğunu görüyoruz. Favori takımların kazanamadığı, sürpriz takımların kazandığı çok enteresan bir lig oldu. Lig bana göre bu haftadan sonra başlar. Çünkü lig altıncı yedinci haftada oturur diye düşünüyorum. Herkes herkesi yenebilir, hiçbir maçın favorisi yok" ifadelerini kullandı.

"TÜRK OYUNCU SIKINTISI BÜYÜK"

Yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Kaplan, "Türk oyuncu sıkıntısının çok olduğunu biliyoruz hepimiz. Bizde de mesela 13 yabancı oldu. Belki bizim altyapımızdan ve pro-takımımızdan aldığımız oyuncular var, biz geçtiğimiz 3 maçta bunları kullandık ama tabii bunların birazcık daha zamana ihtiyacı var. Türk futbolcular az olduğu için de yabancı futbolcular daha çok ön plana çıkmaya başladı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktör Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

Detaylar