Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"
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Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"

1 saat önce

- Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"ANKARA - MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrılan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Atamayana atarlar" dedi.

- Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"

ANKARA - MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrılan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Atamayana atarlar" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla konuşacak bir şey yok. Kaybettik üzgünüz. Maç öncesi çok mutluyduk. Belki ilk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek soyunma odasına önde girecektik. Atamayana atarlar. Kazanan takımı kutluyor iki takım taraftarını da tebrik ediyorum" dedi.

Mustafa Kaplan: Atamayana atarlar

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:59 Kaynak: İHA
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