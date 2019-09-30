Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"
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Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"

1 saat önce

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla konuşacak bir şey yok. Kaybettik üzgünüz. Maç öncesi çok mutluyduk. Belki ilk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek soyunma odasına önde girecektik. Atamayana atarlar.

Mustafa Kaplan:

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla konuşacak bir şey yok. Kaybettik üzgünüz. Maç öncesi çok mutluyduk. Belki ilk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek soyunma odasına önde girecektik. Atamayana atarlar. Kazanan takımı kutluyor iki takım taraftarını da tebrik ediyorum" dedi.

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:26 
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