Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"
1 saat önce
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla konuşacak bir şey yok. Kaybettik üzgünüz. Maç öncesi çok mutluyduk. Belki ilk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek soyunma odasına önde girecektik. Atamayana atarlar.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla konuşacak bir şey yok. Kaybettik üzgünüz. Maç öncesi çok mutluyduk. Belki ilk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek soyunma odasına önde girecektik. Atamayana atarlar. Kazanan takımı kutluyor iki takım taraftarını da tebrik ediyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:26
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