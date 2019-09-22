Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaplan: "Duran top dışında pozisyonda vermedik"
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Mustafa Kaplan: "Duran top dışında pozisyonda vermedik"

55 dakika önce

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Duran top dışında pozisyonda vermedik" dedi.

Mustafa Kaplan:

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Duran top dışında pozisyonda vermedik" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Geçen hafta oynadığımız oyunu oynadık diyemem. Şanssız geçen bir ilk yarı vardı. Daha sonra şans yüzümüze güldü penaltı golü ile soyunma odasına girdik. İçeride arkadaşlarımızla konuştuk, bu takımın en etkili oyunu duran toplar olduğunu söyledik. Buna rağmen duran toptan gol yedik. Duran top dışında pozisyonda vermedik. Bizim de pozisyon üretkenliğimiz zayıftı. Kazanmak istiyorduk. 3 puan ile tanışmak istiyorduk. İyi bir oyuncu grubumuz var ama bir şanssızlıktır gidiyor. İnşallah bunlar düzelecek. Ben oyuncu grubuma inanıyor ve güveniyorum. Kazansak belki bugün üzerimizdeki baskıyı da kaldıracaktık. 5 maç sonunda 2 puan iyi bir puan değil. Çünkü bizim takımımızın değeri bu değil. Üzgünüz bir sonraki maçımıza bakacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:20 Kaynak: İHA
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