Mustafa Kaplan, sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadığını vurgulayarak, "Geçen sene de böyle bir ortamda gelmiştik. Sorumluluk almış, taşın altına elimizi koymuştuk. Alnımızın akıyla çıkmıştık. Bu sene de Fatih başkanımız bize bu görevi verdi. Yine geldik, sorumluluk aldık. Biz daha önce de bu kulübe hizmetler etmiştik. Hep böyle ortamlarda gelmiştik." diye konuştu.



"Büyük bir camiayız." diyen Kaplan, "Bu kaostan da çıkacağız. Burada en büyük destekçimiz taraftarlarımız. Başkan ve yönetim kurulumuz, gecesini gündüzüne katarak bu kulübün geleceğiyle ilgili bir sürü plan, projeler yapıyor. Çok güzel işler de yapacaklardır. Uzun vadede başkanın ve yönetim kurulunun çok güzel projeleri var." ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli kulüpte göreve "seve seve" geldiklerini söyleyen Kaplan, "Başkan telefon açtığında hiçbir problem, sıkıntı yaratmadan geldik. Elimizdeki oyuncu kadrosuyla kalan 6 maçta güzel işler yapmak istedik. Ondan sonra da transfer yasağını kaldırıp, devre arasında yeniden bir yapılanmayla bu takımı iyi yerlere getirmek için geldik." şeklinde görüş belirtti.



- "Şaka gibi bir maçı 3-1 kaybettik"



Ligde kısıtlı kadroyla mücadele ettiklerini, sakat ve cezalı futbolcularının olmasıyla da son 3 maçta iyi sonuçlar alamadıklarını dile getiren Kaplan, 3-1 yenildikleri Göztepe maçına ilişkin şöyle konuştu:



"Göztepe maçında ilk yarı iyi oynayan bir Ankaragücü vardı. Ancak 30. saniye ve ikinci yarının hemen başında yediğimiz goller... İster istemez takımın motivasyonunu bozuldu. Oyuncularımıza hep 'Biz takım halinde iyi savunma yaparsak puan ya da puanlar alırız. Savunma bloğumuzu iyi tutup ikinci bölgede geçişlerimizi iyi yapıp, üçüncü bölgede atak sonlandırmalarımızı iyi yaptığımız zaman puan alacağımız maçlar olur' diyoruz. Geçen hafta belki 2-2'yi bulacaktık, bir anda top döndü kalemize üçüncü gol oldu, kaybettik. Maç öncesi kaybetmeyi hiç düşünmüyorduk. Şaka gibi bir maçı 3-1 kaybettik. Biz bu cendereden çıkacağız. Bütün camia olarak birlikte el ele verip, buradan kurtulmamız lazım."



- Galatasaray maçı değerlendirmesi



Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kaplan, maça ilişkin "Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.



Kaplan, takım savunmasını iyi yapmaları gerektiğinin altını çizerek, "Sonuçta ortada bir üç puan var. Onlar da talip, biz de talibiz. Oradan hem iyi oyun hem de puanla dönmek istiyoruz. Dördüncü maçımızda puanla tanışmak istiyoruz. Eksiklerimiz var ancak elimizdeki kadroyla iyi bir 11 sahaya sürüp Galatasaray maçından mutlu dönmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Galatasaray'ın geniş bir kadroya sahip olduğuna işaret eden Kaplan, "Geçen hafta iç sahada Alanyaspor maçını kazandılar ama çok zorlanarak kazandılar. Biz oraya pes etmeye gitmiyoruz. Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Bizim tek hedefimiz bu. Bu saatten sonra alabildiğimiz kadar puan almalıyız. Devre arasından sonrasına bakacağız, ona göre değerlendirmeler yapacağız." ifadelerini kullandı.



Kaplan, yönetimle sürekli görüşme halinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Sağ olsunlar sabah saat 08.00'de kulübe gelip, 23.00-24.00'te kulüpten çıkıyorlar. Daha önce Fatih başkanla bu kulüpte çalıştım. Ankaragücü için ne gerekiyorsa her şeyi yapıyorlar. Onların şu an tek derdi transfer yasağını kaldırmak. Geçmişteki dosyalarla ilgili gece gündüz çalışmalar yapıyorlar. İnşallah devre arasına kadar puanlar alırız, yönetimin de transfer yasağıyla ilgili uğraşları mutlu şekilde sonuçlanır ve huzurlu, mutlu bir şekilde devre arasına gireriz."



MKE Ankaragücü taraftarına da değinen Kaplan, "Ankaragücü, taraftarı olmasa geçmişte daha da kötü yerlere gidebilirdi. Onların sayesinde bu kulüp ayakta kaldı. Onların desteğiyle bu takım buralara geldi. İyi günde kötü günde, yağmurda, karda, kışta hep bizimle beraberler. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Onları üzdüğümüz için üzgünüz. Çünkü taraftarımız bunu hak etmiyor. Onlar bizim için büyük bir güç." diyerek sözlerini tamamladı.



