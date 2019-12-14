Mustafa Kaplan: "Galatasaray'a karşı bunu yapmak mucize" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Kaplan: 'Galatasaray'a karşı bunu yapmak mucize' - Son Dakika Spor

Mustafa Kaplan: "Galatasaray'a karşı bunu yapmak mucize"

6 saat önce

Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kaplan:

Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


"HAKKI BERABERLİKTİ, MUCİZE"


Bu sonucu hak ettiklerini vurgulayan Kaplan, "Maçın çok hikayesi var. Oyuncularımız çok büyük direnç gösterdi. İlk başta biz öne de geçebilirdik. Belki öne geçseydik maçın seyri daha farklı olabilirdi. Bu maçın hakkı beraberlikti. Camiamızı mutlu ettik. Galatasaray'a karşı 2-0 geriye düşüp 2-2 yapmak mucize" dedi.


"G.SARAY'IN YAPTIKLARI ORTADA"


Mustafa Kaplan sözlerini "Karşımızda iyi bir Galatasaray vardı. Galatasaray'ın Avrupa'da ülkemiz için yaptıkları ortada. Biz, Galatasaray'dan puan alarak biraz olsun moral bulduk." ifadeleriyle tamamladı.


Mustafa Kaplan, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:00 
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