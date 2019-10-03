Mustafa kaplan: galatasaray maçıyla ayağa kalkmalıyız

Gençlerbirliği, TFF Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Kaplan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Galatasaray maçında hedefimiz 3 puan. 6 haftada 2 puan bize yakışmıyor. Biz bir yerde ayağa kalkmalıyız, bu da Galatasaray maçıyla olur inşallah" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, her iki takımın da favori olarak göründüğünü söyleyerek, "Rakip Galatasaray ama ben hep söylüyorum, bizim için rakip kim olursa olsun hedef 3 puan. Onlar da favori olarak gözüküyor biz de. Biz kendi evimizde oynuyoruz ve 3 puana ihtiyacımız var. 6 maç 2 puan bize yakışmıyor. Galatasaray maçını oyuncularımla hafta içerisinden bu yana analiz ediyoruz. Kazanmak ve 3 puan almak istiyoruz. Bizim bir yerde final yapmamız lazım. İnşallah o maç da bu maç olur. 3 puan alarak camiamızın, taraftarımızın ve de başkanımızın yüzlerini güldürmek istiyoruz" diye konuştu.

"NE PANİK, NE BASKI, NE DE STRES VAR"

6 haftada toplanılan 2 puan sonrasında takım üzerinde baskı oluşup oluşmadığı sorusuna da Kaplan, "Futbolcularımızın hepsinin geldikleri yerler ve oynadıkları takımlar belli. Kesinlikle öyle bir şey yaşamıyoruz. Ne panik, ne stres, ne de baskı var. Kendimizi tamamen Galatasaray maçına odakladık. Onlar da ülkemizin büyük takımlarından bir tanesi. Biz onlara da saygı duyuyoruz. Ama biz Gençlerbirliği olarak önce kendi işimize bakıyoruz. Oyuncularımızla yaptığımız toplantıda da aynı şeyi ortaya çıkardık. Biz bir yerde ayağa kalkmalıyız ve bu da Galatasaray maçıyla olur inşallah. Eksiğimiz yok, sadece Diallo var. Kolunun kırılmasından sonra tekrar aramıza döndü. Ardından tekrar oynadığımız kupa maçında dizinde bir ağrı oldu darbeden dolayı. Onun dışında hiçbir eksiğimiz yok. Tüm takım alarak hazırız" diye yanıt verdi.

"GALATASARAY'IN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"

Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek istediklerini belirten Mustafa Kaplan, "Biz Rize maçında 10 kişi kaldık, gittik Gazişehir'de 9 kişi kaldık. O iki maçta da iyi oynamıştık. Sonra biz Başakşehir maçında 90'ıncı dakikaya kadar önde olan bir takımdık. Ama orada olan bir penaltı takımımızı moral motive olarak geriye attı. Sonrasında ikinci golün de gelmesi bizi üzmüştü. Ama bizim orada 1-0'ı korumak için yapmış olduğumuz hamleler vardı, hamleler de yerindeydi. Belki 5 dakikayı biraz daha önde oynamamız gerekirken takım olarak ister istemez galibiyeti koruma içgüdüsüyle geri çekilmiştik ve mağlup olduk. Sonrasında Trabzonspor karşısında iyi maç oynadık ve iyi puan aldık, burada Alanyaspor maçı yine öne geçtiğimiz bir maçtı ve duran topta gol yedik. Biz bugün de yediğimiz golleri takıma izlettik. Yaptığımız adam adama savunmalardaki hatalarımızı gördük. Galatasaray maçında dönüş yapıp, farklı metotlar ortaya koymak istiyoruz. Galatasaray'ın gücünü ve duran toplarını biliyoruz. Bizim Gençlerbirliği olarak ringe çıkıp bir yumruk vurmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR HAKLI AMA BİZE BU MAÇ DESTEK OLSUNLAR"

Son olarak Mustafa Kaplan, alınan sonuçlardan dolayı taraftarların haklı olduğunu ifade ederek, "Biz onları üzdük. 6 maçta kesinlikle böyle bir puan beklemiyorduk. Yaptığımız hesaplara göre 6 maçta kesinlikle 10 puan bekliyorduk. Bu olmayınca onlar da tepki gösteriyorlar ve de haklılar. Galatasaray maçında her şeyi bir kenara bırakıp bize destek olmalarını istiyoruz. Geçmişte de Gençlerbirliği, Galatasaray'ı içeride de dışarıda da yenmişti. Bu yeniden olur. Bize destek olsunlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

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