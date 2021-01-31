Mustafa Kaplan: "Gençlerbirliği'ndeki görevimden ayrılıyorum" - Son Dakika

Mustafa Kaplan: "Gençlerbirliği'ndeki görevimden ayrılıyorum"

31.01.2021 19:43

- Mustafa Kaplan: "Gençlerbirliği'ndeki görevimden ayrılıyorum" FT Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, "Bugün itibariyle Gençlerbirliği Kulübü'nden teknik kadro olarak görevimizden ayrılıyoruz" dedi.

- Mustafa Kaplan: " Gençlerbirliği'ndeki görevimden ayrılıyorum"

ANKARA - FT Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, "Bugün itibariyle Gençlerbirliği Kulübü'nden teknik kadro olarak görevimizden ayrılıyoruz" dedi.

Süper Ligin 22. haftasında evinde FT Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan görevinden ayrıldığını açıkladı. Karşılaşma sonrası konuşan Kaplan, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü bizim 5 haftalık giden bir kötü sürecimiz var. Biz de bu kulüpte uzun yıllar çalıştık. Hem rahmetli başkanımızla hem de Murat başkanımızla. Kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. İçeride ekibimizle konuştuk bir karar aldık. Daha başkanımızla görüşmedik ama biz şimdiden kararımızı açıklamak istiyoruz. Biz bugün itibariyle Gençlerbirliği Kulübü'nden teknik kadro olarak görevimizden ayrılıyoruz. Çünkü kulübün önünü açmak lazım. Kulübe zarar vermememiz lazım. Bundan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Kazanan takımı kutluyorum hakem arkadaşları tebrik ediyorum. Fazla konuşacak bir şey yok Antalyaspor'a da Gençlerbirliği'ne de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Kaplan: Gençlerbirliği'ndeki görevimden ayrılıyorum
Mustafa Kaplan: Gençlerbirliği'ndeki görevimden ayrılıyorum
Mustafa Kaplan: Gençlerbirliği'ndeki görevimden ayrılıyorum
Mustafa Kaplan: Gençlerbirliği'ndeki görevimden ayrılıyorum

Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Kaplan: 'Gençlerbirliği'ndeki görevimden ayrılıyorum' - Son Dakika Spor


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