Mustafa Kaplan: Geriden gelip buradan beraberlikle ayrılmak önemliydi - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Kaplan: Geriden gelip buradan beraberlikle ayrılmak önemliydi - Son Dakika Spor

Mustafa Kaplan: Geriden gelip buradan beraberlikle ayrılmak önemliydi

7 saat önce

"Herkesin isteği vardı bu da bize 1 puanı getirdi"Serhan TÜRK/ - Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile son dakikada attığı golle 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kaplan: Geriden gelip buradan beraberlikle ayrılmak önemliydi, System.String[]

"Herkesin isteği vardı bu da bize 1 puanı getirdi"

Serhan TÜRK/ - Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile son dakikada attığı golle 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısında puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Mustafa Kaplan, "Ben puan aldığımız için mutluyum. Uzun bir süredir puan alamıyorduk, gol yollarında da sıkıntı çekiyorduk. İyi bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız kontralarda öne geçebilsek belki farklı olurdu. Ancak 10 kişi kaldıktan sonra direncimiz arttı. Uzun bir süredir üzerimizdeki baskı da kalktı. Hakemleri, Galatasaraylı oyuncuları, Fatih hocayı, kendi oyuncularımı kutluyorum. Zor bir maç oldu. 2-0 geriden gelip 2-2 beraberlikle ayrılmak bizim adımıza önemliydi" dedi.

"HERKESİN İSTEĞİ VARDI BU  DA BİZE 1 PUANI GETİRDİ"

İstekli olmaları sayesinde buradan puanla ayrıldıklarını söyleyen Kaplan, "Bir yerde dönüş yapmamız gerekiyordu, 6 maçtır kazanamıyorduk. Galatasaray'ın yorgunluğundan faydalanalım istedik. Herkesin isteği vardı ve bu da bize 1 puan getirdi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Kaplan'ın açıklamaları


Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
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