Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaplan: "İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik daha farklı olabilirdi"
Son Dakika Spor Mustafa Kaplan: 'İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik daha farklı olabilirdi' - Son Dakika Spor

Mustafa Kaplan: "İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik daha farklı olabilirdi"

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik şanssız golleri yemeseydik daha farklı olabilirdi" dedi.

Mustafa Kaplan:

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik şanssız golleri yemeseydik daha farklı olabilirdi" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Moralimiz bozuk. Şaka gibi bir maç 30. saniyede gol yiyoruz. İyi oynadığımız bir ilk yarı ve kaçırdığımız pozisyonlar var. 1-1'den sonra 2. golü de bulabilirdik. Fakat ikinci yarı o kadar konuşmamıza rağmen, arkadaşlarımıza 'Erken bir gol yemeyelim, savunmada sağlam olalım' derken 47'de tekrar bir gol yiyorsun. İster istemez moral motivasyonunuz bozuluyor. Attıkları 3. gol maçı kopardı. Kazanan takımı kutluyorum. Aslında basın toplantısına dahi gelmek istemiyordum. Camiamızı ve taraftarımızı üzdük. Dönüm maçı olarak baktığımız bir maçtı. İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik şanssız golleri yemeseydik daha farklı olabilirdi. En büyük üzüntüm bize en çok destek veren Ankaragücü tarafını üzdük" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:10 Kaynak: İHA
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