- Mustafa Kaplan: "İyi bir maç ve iyi bir puan"

RİZE - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Çaykur Rizsespor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada Rize deplasmanından 1 puan ile ayrılmanın kendilerini mutlu ettiklerini ifade etti.

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada kazanmak için mücadele ettiklerini ve oyundan düşmediklerini ifade etti.

Kaplan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"İki takım da güzel işler yaptı. Rize gibi deplasmandan 1 puan almak bizi mutlu etti. İkinci yarıdaki oynadığımız oyun bize puan getirdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Rizespor, maçı kazanmak için çok güzel işler yaptı. İyi bir maç ve iyi bir puan oldu."