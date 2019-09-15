Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaplan: "İyi oynayarak kazandığımız puan için mutluyuz"
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Mustafa Kaplan: "İyi oynayarak kazandığımız puan için mutluyuz"

30 dakika önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kazanabilecekleri maçtan 1 puan aldıklarını söyledi.

Mustafa Kaplan:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kazanabilecekleri maçtan 1 puan aldıklarını söyledi.


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında kazanabilecekleri maçtan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, "Doksan dakika boyunca sahada iyi mücadele eden iki takım vardı. Bugün belki ilk puanımızı aldık ama kazanabileceğimiz bir maçtı. Üretkenliğimiz çok iyiydi. Geriye düşerek beraberliği yakalamak bizim için sevindirici oldu. Belki son dakikalarda üçüncü golü de bulabilirdik. İyi bir Gençlerbirliği vardı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi bir Gençlerbirliği olacağını söyleyebilirim. Bugün hem iyi oynayarak, hem de geriden gelerek iki gol atarak bir puan aldığımız için mutluyuz. Aldığımız ilk puan camiamıza ve bizlere hayırlı olsun. Oyuncu grubumu kutluyorum. Son dakikaya kadar maçı hiç bırakmadılar. Gençlerbirliği iyi oyunculardan kurulu iyi bir aile. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda üç puanlar alarak camiamızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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