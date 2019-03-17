Mustafa Kaplan: "Maçın Hakkı Beraberlikti Ama Mağlup Olduk"
1 saat önce
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maçın hakkının beraberlik olduğunu fakat sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.
Ankaragücü
Teknik Direktörü Mustafa Kaplan
, Yeni Malatyaspor
ile oynadıkları maçın hakkının beraberlik olduğunu fakat sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.
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, Evkur
Yeni Malatyaspor'da 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, deplasmana gelirken mağlup olacaklarını düşünmediklerini ve kötü futbol oynamadıklarını söyledi. Şansız goller yediklerini dile getiren Kaplan, "Özellikle penaltıda Video Yardımcı Hakem'e (VAR) gidilmesi gerekiyordu. Ben penaltı olduğuna inanmıyorum. Maçın hakkı beraberlikti ama mağlup olduk. Oynanan oyundan dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Mağlup olacak bir oyun oynamadık. Hakem arkadaşımızın daha dikkatli olması lazımdı. Bundan sonraki maça bakacağız. Ankaragücü iyi yoldadır, bunu mağlup halde iken söylüyorum" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:57 Kaynak: İHA
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