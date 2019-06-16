Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü'nden ayrıldı
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Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü'nden ayrıldı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, görevinden ayrıldı.

Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü'nden ayrıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, görevinden ayrıldı.
Kaplan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce başladığı görevinin bugün itibarıyla tamamlandığını belirtti.
Kendisi ve ekibine inanıp göreve getiren sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kuruluna teşekkür eden 51 yaşındaki teknik adam, "Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı beraber başardık. Bir teşekkür de büyük Ankaragücü taraftarlarına etmek istiyorum. Deplasman, kar-kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert'in kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşçakal Ankaragücü..." ifadelerini kullandı.
Mustafa Kaplan, devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçti. MKE Ankaragücü, 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde ligde çıktığı 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Başkent temsilcisi, Süper Lig'de sezonu 13. sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:58 Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan, Ankaragücü, Spor
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