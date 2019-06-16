Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı
Son Dakika Güncel Haber

Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı

40 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan depremi yaşanıyor.

Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan depremi yaşanıyor. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Başkent ekibinde göreve gelen ve kısıtlı imkanlar ile MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'de tutan Mustafa Kaplan yaptığı bir açıklama ile sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını duyurdu. Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Değerli Ankaragücü camiası, yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı başardık. Bir teşekkür de Büyük Ankaragücü taraftarlarına etmek istiyorum. Deplasman, kar, kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edecektir. Eren ve Mert'in de kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşça kal Ankaragücü."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:16 Kaynak: İHA
Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adaylar tartışma programına nasıl geldi Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 21:56:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]