Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü'ne veda etti
1 saat önce
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden camiaya ve başkan Mehmet Yiğiner'e teşekkür ederek görevinden ayrıldığını duyurdu.
MKE Ankaragücü
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:10 Kaynak: DHA
Teknik Direktörü Mustafa Kaplan
, sosyal medya hesabı üzerinden camiaya ve başkan Mehmet Yiğiner
'e teşekkür ederek görevinden ayrıldığını duyurdu.
Kaplan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde: "Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren Sayın Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı beraber başardık. Bir teşekkür de Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum. Deplasman, kar-kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert'in kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşcakal Ankaragücü."
Fenerbahçe'nin efsane ismi Ogün Altıparmak'ın oğlu Fenerbahçe'den ihraç edildi
Fenerbahçe Kongresi'nde "Her şey çok güzel olacak" sesleri
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın