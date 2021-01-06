Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçının ardından

06.01.2021 19:05

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "19 puan yaptık, bu ayrıca bizi mutlu etti. Ligimizin iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Penaltı kararlarının doğru olduğunu dile getiren Kaplan, "İyi bir maç yönettiler, tebrik ediyorum. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Galibiyet camiamıza, başkanımıza armağanımız olsun. Bu, 2021 yılındaki ilk galibiyetimiz oldu." diye konuştu.

Kaplan, takım içerisinde birlik beraberlik ortamının bulunduğuna işaret ederek, "Bu birlik beraberliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Özellikle bazı oyuncularımızın performansı bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra daha iyi bir Gençlerbirliği izlettiririz. Pandemi ve Berat'ın (Ayberk Özdemir) gitmesinden dolayı orta sahada bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak oyuncu arkadaşlarımız bunu yaptıkları güzel işlerle kapatıyorlar. Üreten bir Gençlerbirliği vardı. 3 gol, 3 puan bizi ayrıca mutlu etti." şeklinde konuştu.

"Berat'ın kendi tercihiydi"

Berat Ayberk Özdemir'in Trabzonspor'a transferiyle ilgili Kaplan, "Berat çok karakterli, çok da iyi bir oyuncu. Gençlerbirliği için bir değerdi ama onun gibi değerler yine elimizde var. İki tarafa da hayırlı olsun. Gençlerbirliği'nden daha önce de böyle genç oyuncular çıktı, büyük takımlara gitti. Berat'ın Trabzonspor tercihi, kendi tercihiydi. İsteyen başka kulüplerimiz de vardı. Bir an önce Berat'ın yerini kapatmak istiyoruz. En az 3 takviye yapmak istiyoruz. Üçüncü, ikinci bölge ve kenar oyuncusu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, Ayite'nin oyundan çıkarken tepki göstermesine ilişkin soru üzerine "Geçen hafta sakatlığı vardı, Rize'ye götürememiştik. Maç öncesi de onunla konuşmuştum, '70'e kadar idare et.' dedik. O da iyi oynadı. Sonrasında bir yorgunluk bindi. İster istemez hangi oyuncuyu oyundan çıkarırsan…. Bir gerginlik yaptı. Biz ona saygı duyuyoruz. Öpüştük, aramızda herhangi bir problem yok. Bütün oyuncular bizim oyuncularımız. Girenin çıkanın birbirine saygı duyacağı bir ortam yaratmak istiyoruz. Elimizdeki genç ve tecrübeli oyuncularla iyi bir takım yarattığımızı düşünüyoruz. İyi bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Ligin 18. haftasında Galatasaray'a konuk olacaklarını hatırlatan Kaplan, "Büyük bir camia, zor bir deplasman. Dün Konyaspor'a kaybettiler. Bizim karşılaşma, onlar için dönüm maçı olacaktır. Ama biz oraya pes etmeye gitmeyeceğiz. Ortada bir 3 puan var biz de talibiz. Çünkü taraftarın olmadığı bir ortamda iç veya dış saha diye bir şey yok. Hem iyi oynamak hem de puan almak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Erdoğan: "Anlamsız bir kırmızı kart"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kalecileri Munir'in kırmızı kart görmesinin ardından sahada işlerin kendileri için zorlaştığına dikkati çekti.

"Maçta 1-0 öndeyken 43. dakikada yediğimiz kırmızı kart, tamamen oyun planımızı bozdu." diyen Erdoğan, "Anlamsız bir kırmızı kart. Bunun nedenini hala anlayamıyorum. Ortada hiçbir şey yokken, ceza sahasında yatan oyuncuya tekme atmak... Ondan sonra işimiz zorlaştı, devamında penaltı golü geldi. İkinci yarı sahada kalan arkadaşlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptı. İyi mücadele ettiler. Sahada kalanlara teşekkür ediyorum. İyi hazırlanıp, hafta sonu Beşiktaş maçında iyi futbola, iyi mücadeleye devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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